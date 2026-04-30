У ніч на 30 квітня ВМС ЗСУ уразили російські катери, які забезпечували охорону Керченського мосту.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України.

Удар по катерах РФ у Керченській протоці: що відомо

У ніч на 30 квітня українські сили завдали удару по корабельно-катерному складу російських військ у районі Керченської протоки.

У результаті атаки були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ Соболь та протидиверсійний катер Грачонок.

Керченська протока на карті

Керченська протока на карті

За даними ВМС, внаслідок удару противник зазнав безповоротних і санітарних втрат.

Ці катери входять до складу берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ. Їх використовують для патрулювання акваторії, охорони Керченського мосту та протидії диверсійним операціям.

У ВМС наголошують, що такі удари є частиною системної роботи зі зниження бойових можливостей ворога в Чорному морі.

