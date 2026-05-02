Этой весной Львов празднует свой 770-й день рождения от даты первого упоминания в 1256 году.

День города Львов приходится на 1-3 мая, включающие и выходные, поэтому можно наведаться и прогуляться по его старинным улочкам. Ведь несмотря на военное положение, город Льва остается магнитом для туристов со всей Украины и мира.

Когда Львов празднует День города

Традиционно этот праздник связан с днем Святого Юрия, покровителя города, который отмечается 23 апреля.

Однако в 2026 году из-за календарной близости к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, то есть 26 апреля, основные мероприятия перенесены на первые выходные мая. Поэтому День города Львова в 2026 году празднуют с 1 по 3 мая.

Сколько лет городу Львов

В 2026 году Львову исполняется 770 лет, но датой основания считается не 1256 год, от которого идет вычисление. Считается, что король Даниил Романович основал его в 1231-1235 годах. Город получил имя в честь его сына Льва.

За свою многовековую историю Львов побывал в составе разных государств и культурных пространств, что сформировало его уникальную архитектуру и многонациональный дух. Львов известен как центр украинской культуры, науки, образования и религиозной жизни.

Что посмотреть во Львове: лучшие туристические места

Даже во время войны Львов остается открытым для посетителей. Большинство музеев, памятников и культурных центров работают с соблюдением требований безопасности.

В связи с военным положением, город воздерживается от громких празднований. Зато главный акцент сделан на памяти и помощи.

Если вы еще не были во Львове или давно не возвращались — вот подборка ключевых локаций, которые стоит непременно увидеть.

Башня Ратуши

Смотровая площадка на башне львовской Ратуши — одна из самых популярных туристических локаций в городе. Отсюда открывается панорамный вид на старый город, и это стоит увидеть, особенно если вы впервые во Львове.

Подняться на башню можно не только в выходные с 10:00 до 21:00, но и в будни с 17:15 до 21:00. Однако это возможно только по предварительной регистрации в Туристическо-информационном центре, который находится на первом этаже Ратуши (слева от главного входа).

Взрослый билет — 100 грн, детский (7-13 лет включительно) и для студентов дневной формы обучения (при наличии студенческого билета) — 50 грн, льготные категории — бесплатно.

Лычаковское кладбище

Мемориал под открытым небом, где похоронены Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Владимир Ивасюк, Василий Слипак и многие другие выдающиеся украинцы. Кроме того, на территории кладбища расположены военные захоронения.

Цены на билеты: взрослый — 100 грн, школьники и студенты — 80 грн, разрешение на фото-, видеосъемку — 100 грн, льготные категории — бесплатно.

Музей работает ежедневно с 9:00 до 18:00. С марта по октябрь на территории Лычаковского кладбища можно находиться до 20:00, с ноября по февраль — до 18:00.

Шевченковский гай

Музей народной архитектуры под открытым небом, где можно увидеть аутентичные украинские хаты, церкви и мельницы.

Цены на билеты: взрослый — 200 грн, ученики, студенты и пенсионеры — 100 грн, семейный (2 взрослых + 1-3 детей до 16 лет) — 500 грн, льготные категории — бесплатно.

Парк работает ежедневно с 10:00 до 19:00, интерьеры и выставки — со среды по воскресенье до 18:00.

Дворец Потоцких

Историческое здание с изысканным интерьером, в котором экспонируются европейские шедевры живописи.

Цены на билеты: взрослый — 200 грн, студенты — 150 грн, дети и пенсионеры — 100 грн. Больше деталей на сайте заведения.

График работы: среда-воскресенье с 10:00 до 18:00.

Высокий Замок

Одна из самых известных смотровых локаций Львова и символическое место, где когда-то стояла старейшая крепость города. Руин крепости практически не осталось, однако на вершине холма обустроена смотровая площадка, откуда открывается лучший вид на Львов и близлежащие районы.

Чтобы добраться до вершины, придется пройтись пешком по склонам парка. Лучше всего приходить сюда на рассвете или перед заходом солнца. Вход — бесплатный.

И наконец сам город с его невероятной архитектурой и атмосферой стоит того, чтобы приехать и прогуляться между каменными зданиями Площади Рынок, увидеть Латинский кафедральный собор, Армянский собор, часовню Боимов, костел Иезуитов, ансамбль Успенской церкви и барочный Доминиканский собор, прикоснуться к векам, живущим в фасадах старых домов и непременно сфотографироваться на фоне Львовской оперы, которая является одной из визитных карточек города.

И как же Львов без кофе? В этом городе он не просто напиток — это часть идентичности. Здесь его варят в турках, сифонах, гейзерах, запекают в карамели и даже добывают из-под земли.

Львовские кофейни — это особые места, где аромат напитка сочетается с историей. Кофе во Львове пьют неспешно, с разговорами или книгой, и именно за этим ритуалом лучше всего чувствуется настоящий дух города.

