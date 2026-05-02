В ночь на 2 мая (с 18:00 1 мая) российский враг атаковал Украину 163 ударными дронами типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Около 100 из них — это ударные Shahed.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 2 мая

Враг запускал дроны из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из населенного пункта Гвардейское и мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили и подавили 142 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в двух локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве находятся еще несколько вражеских БПЛА.

Ночью вражеские дроны атаковали Одесскую область — под прицелом вновь оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены склад и пристройки. В настоящее время спасатели ГСЧС тушат пожары.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1529-е сутки.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

