Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 2 мая: ВСУ уничтожили 1240 оккупантов и более 2300 дронов
За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте не менее 1240 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по пункту управления, двум артиллерийским системам, средству противовоздушной обороны, складу боеприпасов и семи районам сосредоточения личного состава оккупантов.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 2 мая 2026 года
- личного состава – около 1 332 950 (+1 240) человек,
- танков – 11 906 (+3) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 500 (+4) шт.,
- артиллерийских систем – 41 117 (+73) шт.,
- реактивных систем залпового огня – 1 763 (+6) шт.,
- средств противовоздушной обороны – 1 357 шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 352 шт.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 267 589 (+2 305) шт.,
- крылатых ракет – 4 579 шт.,
- кораблей и катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 93 274 (+265) ед.,
- специальной техники – 4 151 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1529-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.