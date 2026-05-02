За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте не менее 1240 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по пункту управления, двум артиллерийским системам, средству противовоздушной обороны, складу боеприпасов и семи районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Потери РФ на 2 мая 2026 года

  • личного состава – около 1 332 950 (+1 240) человек,
  • танков – 11 906 (+3) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 500 (+4) шт.,
  • артиллерийских систем – 41 117 (+73) шт.,
  • реактивных систем залпового огня – 1 763 (+6) шт.,
  • средств противовоздушной обороны – 1 357 шт.,
  • самолетов – 435 шт.,
  • вертолетов – 352 шт.,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 267 589 (+2 305) шт.,
  • крылатых ракет – 4 579 шт.,
  • кораблей и катеров – 33 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 93 274 (+265) ед.,
  • специальной техники – 4 151 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1529-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

