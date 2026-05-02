У ніч на 2 травня (з 18:00 1 травня) російський ворог атакував Україну 163 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 100 із них — це ударні Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 2 травня

Запускав ворог дрони з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з населеного пункту Гвардійське та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили ППО збили та придушили 142 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих на двох локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі перебувають ще декілька ворожих БпЛА.

Вночі ворожі дрони атакували Одещину — під прицілом знову опинилася портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено склад та прибудови. Наразі рятувальники ДСНС ліквідовують пожежі.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

