В Шахтерском Синельниковского района Днепропетровской области произошла стрельба и похищение мужчины. В батальоне Волки Да Винчи подтвердили, что к инциденту причастны их военнослужащие.

Об этом сообщили полиция Днепропетровской области и батальон Волки Да Винчи.

Стрельба и похищение в Шахтерском: что известно

По данным следствия, трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин в Шахтерском Синельниковского района.

Сейчас смотрят

В помещении находились женщина-охранник и ее знакомый. Между нападавшими и 20-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку.

В ходе схватки потерпевшего избили, после чего — в бессознательном состоянии — силой посадили в автомобиль.

После этого нападавшие произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания магазина. В результате обстрела поврежден фасад и произошло возгорание.

После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия.

Правоохранители оперативно установили местонахождение потерпевшего — его нашли без сознания и госпитализировали.

Впоследствии правоохранители установили лиц, причастных к нападению, а также их местонахождение. Всех троих подозреваемых задержали в одном из соседних населенных пунктов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи готовят им сообщение о подозрении.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и роль каждого из фигурантов.

Реакция батальона Волки Да Винчи

Позже в батальоне Волки да Винчи подтвердили, что к инциденту причастны их военнослужащие.

— Прежде всего хотим сказать: нам очень жаль, что это произошло. Подобное поведение неприемлемо и несовместимо с ценностями нашего батальона и образом украинского военного, — говорится в сообщении на странице батальона в Instagram.

Там также сообщили о начале внутреннего расследования и полном сотрудничестве с правоохранителями. Виновных пообещали наказать.

Кроме этого, батальон заявил о готовности нести ответственность перед обществом. В частности, военные планируют присоединиться к работам в пользу Шахтерского — от уборки до социальных инициатив.

Фото: Полиция Днепропетровской области

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.