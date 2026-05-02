У Шахтарському Синельниківського району Дніпропетровської області сталася стрілянина та викрадення чоловіка. В батальйоні Вовки Да Вінчі підтвердили, що до інциденту причетні їхні військовослужбовці.

Про це повідомили поліція Дніпропетровської області та батальйон Вовки Да Вінчі.

Стрілянина і викрадення у Шахтарському: що відомо

За даними слідства, троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину в Шахтарському Синельниківського району.

У приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Між нападниками та 20-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку.

У ході сутички потерпілого побили, після чого — у непритомному стані — силоміць посадили до автомобіля.

Після цього нападники здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад і сталося загоряння.

Після нападу зловмисники зникли з місця події.

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження потерпілого — його знайшли непритомним і госпіталізували.

Згодом правоохоронці встановили осіб, причетних до нападу, а також їхнє місцезнаходження. Усіх трьох підозрюваних затримали в одному з сусідніх населених пунктів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі готують їм повідомлення про підозру.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та роль кожного з фігурантів.

Реакція батальйону Вовки Да Вінчі

Пізніше у батальйоні Вовки да Вінчі підтвердили, що до інциденту причетні їхні військовослужбовці.

— Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового, – йдеться у повідомленні на сторінці батальйону в Instagram.

Там також повідомили про початок внутрішнього розслідування та повну співпрацю з правоохоронцями. Винних пообіцяли покарати.

Окрім цього, батальйон заявив про готовність нести відповідальність перед громадою. Зокрема, військові планують долучитися до робіт на користь Шахтарського — від прибирання до соціальних ініціатив.

Фото: Поліція Дніпропетровської області

