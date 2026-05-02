Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 2 травня: ЗСУ знищили 1240 окупантів та понад 2300 дронів
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1240 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та сім районів зосередження особового складу окупантів.
Втрати ворога у війні на 2 травня 2026
- особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб,
- танків – 11 906 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.,
- артилерійських систем – 41 117 (+73) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 763 (+6) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 357 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.,
- крилатих ракет – 4 579 од.,
- кораблів і катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 93 274 (+265) од.,
- спеціальної техніки – 4 151 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
