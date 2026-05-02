Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1240 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та сім районів зосередження особового складу окупантів.

Втрати ворога у війні на 2 травня 2026

особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб,

танків – 11 906 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.,

артилерійських систем – 41 117 (+73) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 763 (+6) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 357 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.,

крилатих ракет – 4 579 од.,

кораблів і катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 93 274 (+265) од.,

спеціальної техніки – 4 151 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

