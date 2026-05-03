Анна Прокопчук, редактор новостной ленты
Потери врага на 3 мая: ликвидировано 1 080 окупантов, 76 артсистем и 2 РСЗО
Потери врага на 3 мая 2026 – возведение Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 080 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 530-е сутки полномасштабной войны превысили 1,334 млн.
Потери врага на 3 мая 2026 года
- личного состава – около 1 334 030 (+1 080);
- танков – 11 908 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 503 (+3);
- артиллерийских систем – 41 193 (+76);
- реактивных систем залпового огня – 1 765 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 357;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 352;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 269 813 (+2 224);
- наземных робототехнических комплексов – 1 306 – (+12)
- крылатых ракет – 4 579;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 93 556 (+282);
- специальной техники – 4 151.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1530-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
