Потери врага на 3 мая 2026 – возведение Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 080 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 530-е сутки полномасштабной войны превысили 1,334 млн.

Потери врага на 3 мая 2026 года

  • личного состава – около 1 334 030 (+1 080);
  • танков – 11 908 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 503 (+3);
  • артиллерийских систем – 41 193 (+76);
  • реактивных систем залпового огня – 1 765 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 357;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 352;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 269 813 (+2 224);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 306 – (+12)
  • крылатых ракет – 4 579;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 93 556 (+282);
  • специальной техники – 4 151.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1530-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 3 мая 2026 — ситуация на фронте
Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 3 мая 2026

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.