Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 3 травня: ліквідовано 1 080 окупантів, 76 артсистем та 2 РСЗВ
Втрати ворога на 3 травня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 530-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,334 млн.
Втрати ворога на 3 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 334 030 (+1 080);
- танків – 11 908 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 503 (+3);
- артилерійських систем – 41 193 (+76);
- реактивних систем залпового вогню – 1 765 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 357;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 352;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 306 – (+12)
- крилатих ракет – 4 579;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 93 556 (+282);
- спеціальної техніки – 4 151.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 530-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
