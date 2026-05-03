Втрати ворога на 3 травня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 530-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,334 млн.

особового складу – близько 1 334 030 (+1 080);

танків – 11 908 (+2);

бойових броньованих машин – 24 503 (+3);

артилерійських систем – 41 193 (+76);

реактивних систем залпового вогню – 1 765 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 357;

літаків – 435;

гелікоптерів – 352;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224);

наземних робототехнічних комплексів – 1 306 – (+12)

крилатих ракет – 4 579;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів– 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 93 556 (+282);

спеціальної техніки – 4 151.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 530-ту добу.

