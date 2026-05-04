В Украине каждый владелец жилой недвижимости обязан уплачивать налог на недвижимое имущество. Просрочка или игнорирование налоговых обязательств может привести к финансовым санкциям.

Какой предусмотрен штраф за неуплату налогов на жилье и когда он накладывается

Что такое налог на недвижимость и когда его платить

Налог на жилую недвижимость — ежегодный платеж, который платят физические и юридические лица за квартиры, дома, другие жилые объекты (пункт 14.1.129 НКУ).

Устанавливается налог на жилую недвижимость согласно статье 266 Налогового кодекса Украины. Стоит отметить, что объекты незавершенного строительства не подлежат налогообложению.

Налог на недвижимость нужно платить:

за квартиры площадью более 60 м²;

за жилые дома площадью более 120 м².

Если объекты недвижимости разные, то их совокупная площадь должна быть больше 180 м². То есть налог на недвижимость исчисляют с той части площади, которая превышает соответствующие лимиты.

В 2026 году ставка налога не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 кв. м в год.

Минимальная заработная плата в 2025 году составляла 8 000 грн, следовательно, максимальный налог будет до 120 грн/м².

Налог на недвижимость уплачивается до 1 июля года, следующего за отчетным. В 2026 году уплачивается налог за 2025 год.

Какой будет штраф за неуплату налога на недвижимое имущество

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что за несвоевременную уплату налога на недвижимость в Украине предусмотрены штрафы и пеня.

Размер штрафа за жилье, согласно статье 124 НКУ, составляет:

до 30 календарных дней — 5% от суммы налогового долга;

более 30 дней — 10% от суммы долга.

Кроме штрафов, за неуплату налогов на жилье в Украине начисляется пеня. Надо уплатить 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 91-го дня после предельного срока уплаты.

Как исчисляется сумма налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц

