Каждый зарегистрированный плательщик единого налога может направить запрос на получение от Государственной налоговой службы Украины выписки из реестра плательщиков единого налога.

В каких случаях может потребоваться выписка и как отправить запрос на ее получение — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое выписка из Госреестра плательщиков единого налога

Это документ, подтверждающий статус физического лица-предпринимателя как плательщика единого налога.

В выдержке содержится такая информация:

код ЕГРПОУ или серия и номер паспорта. В случае отказа физического лица от присвоения номера приводятся паспортные данные;

наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;

налоговый адрес субъекта хозяйствования;

место осуществления хозяйственной деятельности;

дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения;

дата регистрации;

ставка единого налога;

группа плательщика единого налога;

виды хозяйственной деятельности I и II групп;

дата исключения из реестра плательщиков единого налога.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, каждый зарегистрированный налогоплательщик может получить выписку (как бумажную, так и электронную) из реестра плательщиков единого налога.

Кроме того, выписка из реестра плательщиков НДС подтверждает факт нахождения физлица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, а также выбранные им виды хозяйственной деятельности.

Как отправить запрос и получить выписку

Получить выписку можно обратившись в главное управление Государственной налоговой службы Украины или в Межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Для этого заявитель должен лично (или через законного представителя) подать заявление, то есть отправить по почте необходимые документы.

Также отправить запрос и получить выписку можно онлайн, с помощью Электронного кабинета Государственной налоговой службы.

В запросе вам необходимо указать:

наименование контролирующего органа, в который подается запрос;

код по ЕГРПОУ, регистрационный номер учетной карточки или серия (при наличии) и номер паспорта;

способ получения выписки — в электронном формате или непосредственно в контролирующем органе.

Чтобы отправить запрос через Электронный кабинет налоговой службы:

перейдите по ссылке

осуществите вход в личный кабинет;

перейдите в меню Заявления, запросы для получения информации;

там создайте, подпишите электронной подписью и отправьте запрос в органы ГНС по форме F1302101.

Если вы выбрали электронную выписку, то ждите ее во вкладке Входящие — Входящие документы.

При этом распечатанная электронная выписка в бумажном виде не считается оригиналом.

Образец запроса на получение выписки из реестра плательщиков единого налога выглядит следующим образом:

Срок предоставления выписки не должен превышать одного рабочего дня со дня поступления запроса.

Выписка действует до внесения изменений в реестр.

