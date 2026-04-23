Юлия Гайдук, редакторка ленты
Как отправить запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога
Каждый зарегистрированный плательщик единого налога может направить запрос на получение от Государственной налоговой службы Украины выписки из реестра плательщиков единого налога.
Что такое выписка из Госреестра плательщиков единого налога
Это документ, подтверждающий статус физического лица-предпринимателя как плательщика единого налога.
В выдержке содержится такая информация:
- код ЕГРПОУ или серия и номер паспорта. В случае отказа физического лица от присвоения номера приводятся паспортные данные;
- наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица;
- налоговый адрес субъекта хозяйствования;
- место осуществления хозяйственной деятельности;
- дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения;
- дата регистрации;
- ставка единого налога;
- группа плательщика единого налога;
- виды хозяйственной деятельности I и II групп;
- дата исключения из реестра плательщиков единого налога.
Согласно нормам Налогового кодекса Украины, каждый зарегистрированный налогоплательщик может получить выписку (как бумажную, так и электронную) из реестра плательщиков единого налога.
Кроме того, выписка из реестра плательщиков НДС подтверждает факт нахождения физлица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, а также выбранные им виды хозяйственной деятельности.
Как отправить запрос и получить выписку
Получить выписку можно обратившись в главное управление Государственной налоговой службы Украины или в Межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Для этого заявитель должен лично (или через законного представителя) подать заявление, то есть отправить по почте необходимые документы.
Также отправить запрос и получить выписку можно онлайн, с помощью Электронного кабинета Государственной налоговой службы.
В запросе вам необходимо указать:
- наименование контролирующего органа, в который подается запрос;
- код по ЕГРПОУ, регистрационный номер учетной карточки или серия (при наличии) и номер паспорта;
- способ получения выписки — в электронном формате или непосредственно в контролирующем органе.
Чтобы отправить запрос через Электронный кабинет налоговой службы:
- перейдите по ссылке;
- осуществите вход в личный кабинет;
- перейдите в меню Заявления, запросы для получения информации;
- там создайте, подпишите электронной подписью и отправьте запрос в органы ГНС по форме F1302101.
Если вы выбрали электронную выписку, то ждите ее во вкладке Входящие — Входящие документы.
При этом распечатанная электронная выписка в бумажном виде не считается оригиналом.
Образец запроса на получение выписки из реестра плательщиков единого налога выглядит следующим образом:
Срок предоставления выписки не должен превышать одного рабочего дня со дня поступления запроса.
Выписка действует до внесения изменений в реестр.