В Україні кожен власник житлової нерухомості зобов’язаний сплачувати податок на нерухоме майно. Прострочення або ігнорування податкових зобов’язань може призвести до фінансових санкцій.

Що таке податок на нерухомість та коли його сплачувати

Податок на житлову нерухомість — щорічний платіж, який сплачують фізичні та юридичні особи за квартири, будинки, інші житлові об’єкти (пункт 14.1.129 ПКУ).

Встановлюється податок на житлову нерухомість згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України.

Варто зазначити, що об’єкти незавершеного будівництва не підлягають оподаткуванню.

Податок на нерухомість потрібно платити:

за квартири площею понад 60 м²;

за житлові будинки площею понад 120 м².

Якщо об’єкти нерухомості різні, то їхня сукупна площа має бути понад 180 м². Тобто податок на нерухомість обчислюють з тієї частини площі, яка перевищує відповідні ліміти.

У 2026 році ставка податку не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 кв. м на рік.

Мінімальна заробітна плата у 2025 році становила 8 000 грн, отже, максимальний податок буде до 120 грн/м².

Податок на нерухомість сплачується до 1 липня року, що настає за звітним. У 2026 році сплачується податок за 2025 рік.

Який буде штраф за несплату податку на нерухоме майно

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що за несвоєчасну сплату податку на нерухомість в Україні передбачено штрафи та пеню.

Розмір штрафу за житло, згідно зі статтею 124 ПКУ, становить:

до 30 календарних днів — 5% від суми податкового боргу;

понад 30 днів — 10% від суми боргу.

Крім штрафів, за несплату податків на житло в Україні нараховується пеня. Треба сплатити 0,05% від суми боргу за кожен день прострочення, починаючи з 91-го дня після граничного строку сплати.

Як обчислюється сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб, дивіться у відео:

