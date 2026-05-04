За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 120 российских военнослужащих.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также ВСУ уничтожили 11 наземных роботизированных комплексов противника, 6 танков и 113 артиллерийских систем.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 4 мая

  • личного состава – около 1 335 150 (+1 120) человек,
  • танков – 11 914 (+6) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 507 (+4) шт.,
  • артиллерийских систем – 41 306 (+113) шт.,
  • реактивных систем залпового огня – 1 767 (+2) шт.,
  • средств противовоздушной обороны – 1 357 шт.,
  • самолетов – 435 шт.,
  • вертолетов – 352 шт.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 317 (+11) шт.,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 272 062 (+2
    249) шт.,
  • крылатых ракет – 4 584 (+5) шт.,
  • кораблей и катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 93 824 (+268) шт.,
  • специальной техники – 4 168 (+17) шт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1531-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Поражен носитель Калибров с 8 ракетами, танкер и нефтяной терминал в порту Приморск
ЧФ РФ

Источник: Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.