Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 4 мая: ВСУ уничтожили 1 120 оккупантов и более 100 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 120 российских военнослужащих.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также ВСУ уничтожили 11 наземных роботизированных комплексов противника, 6 танков и 113 артиллерийских систем.
- личного состава – около 1 335 150 (+1 120) человек,
- танков – 11 914 (+6) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 507 (+4) шт.,
- артиллерийских систем – 41 306 (+113) шт.,
- реактивных систем залпового огня – 1 767 (+2) шт.,
- средств противовоздушной обороны – 1 357 шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 352 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 317 (+11) шт.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 272 062 (+2
249) шт.,
- крылатых ракет – 4 584 (+5) шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 93 824 (+268) шт.,
- специальной техники – 4 168 (+17) шт.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1531-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
