Украинские военные поразили российский ракетный корабль Каракурт, являющийся носителем ракет Калибр, а также другие судна и портовую инфраструктуру в порту Приморск.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Поражение объектов в порту Приморск: что известно

По словам главы государства, украинские военные нанесли удар по объектам в российском порту Приморск, поразив ракетный корабль Каракурт, являющийся носителем ракет Калибр, а также сторожевой катер и танкер теневого флота РФ.

Речь идет о совместной операции Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки и пограничников.

Кроме того, значительные повреждения получила инфраструктура нефтеналивного порта. В Силах специальных операций ВСУ уточнили, что был поражен нефтяной терминал в порту Приморск в Ленинградской области РФ.

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждая подобная операция ограничивает военный потенциал России и ее возможности продолжать войну.

— Россия может закончить свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к масштабированию наших защитных операций, — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что согласовал дополнительные действия СБУ в ответ на российские удары по украинским городам и селам.

По данным ССО, пораженные объекты расположены примерно в 1 тыс. км от северной границы Украины.

Малый ракетный корабль Каракурт имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет Калибр дальностью до 2 тыс. км, отметили в ССО. По их данным, корабль протяженностью 67 м также был оборудован зенитным ракетно-пушечным комплексом Панцир-М морского базирования.

— Предназначенный для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море Каракурт должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников, — отметили в Силах спецопераций.

Пораженный нефтеналивной терминал в Приморске, принадлежащий российской государственной компании Транснефть, является самым крупным объектом такого типа на Балтийском море. Именно сюда сходятся ключевые нефтепроводы из северо-западных регионов РФ, после чего продукцию транспортируют на экспорт, в том числе с помощью так называемого теневого флота.

Напомним, утром 3 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении украинскими силами двух российских нефтяных танкеров в акватории входа в порт Новороссийск.

РФ активно использовала танкеры для транспортировки нефти.

Фото: Силы специальных операций ВСУ

