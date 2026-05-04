Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 120 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також ЗСУ знищили 11 наземних роботизованих комплексів ворога, 6 танків та 113 артилерійських систем.

Втрати ворога на 4 травня

особового складу – близько 1 335 150 (+1 120) осіб,

танків – 11 914 (+6) од.,

бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од.,

артилерійських систем – 41 306 (+113) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 767 (+2) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 357 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 272 062 (+2

249) од., крилатих ракет – 4 584 (+5) од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 93 824 (+268) од.,

спеціальної техніки – 4 168 (+17) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 531-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

