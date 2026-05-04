Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 4 травня: ЗСУ знищили 1 120 окупантів та понад 100 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 120 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також ЗСУ знищили 11 наземних роботизованих комплексів ворога, 6 танків та 113 артилерійських систем.
Втрати ворога на 4 травня
- особового складу – близько 1 335 150 (+1 120) осіб,
- танків – 11 914 (+6) од.,
- бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од.,
- артилерійських систем – 41 306 (+113) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 767 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 357 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 272 062 (+2
249) од.,
- крилатих ракет – 4 584 (+5) од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 93 824 (+268) од.,
- спеціальної техніки – 4 168 (+17) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 531-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
