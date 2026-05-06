Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відповіла на пропозицію припинити вогонь новими ударами, і Україна діятиме дзеркально.

Про це глава держави повідомив у зверненні.

РФ відповіла ударами на пропозицію тиші

Він подякував “кожній державі та кожному лідеру, які підтримали Україну та її пропозицію, яка була надана Росії – встановлення повної тиші”.

– По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками, – наголосив президент.

За словами Зеленського, протягом усього дня щогодини надходили повідомлення про обстріли з різних регіонів.

– Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально, – зазначив президент.

Він також додав, що Україна визначатиме подальші кроки залежно від ситуації вночі та готуватиме “нові справедливі відповіді”.

– Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа, – зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна відкрита до роботи заради миру і прагне гідно завершити війну.

Водночас, за його словами, Росія “довоювалася до того, що її головний парад залежить від України”.

– І це чіткий сигнал: треба завершувати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Слава Україні, – підсумував президент.

