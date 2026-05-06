РФ відповіла на пропозицію тиші ударами, Україна діятиме дзеркально – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відповіла на пропозицію припинити вогонь новими ударами, і Україна діятиме дзеркально.
Про це глава держави повідомив у зверненні.
Він подякував “кожній державі та кожному лідеру, які підтримали Україну та її пропозицію, яка була надана Росії – встановлення повної тиші”.
– По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками, – наголосив президент.
За словами Зеленського, протягом усього дня щогодини надходили повідомлення про обстріли з різних регіонів.
– Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально, – зазначив президент.
Він також додав, що Україна визначатиме подальші кроки залежно від ситуації вночі та готуватиме “нові справедливі відповіді”.
– Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа, – зауважив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна відкрита до роботи заради миру і прагне гідно завершити війну.
Водночас, за його словами, Росія “довоювалася до того, що її головний парад залежить від України”.
– І це чіткий сигнал: треба завершувати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Слава Україні, – підсумував президент.