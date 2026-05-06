Киев стал пристанищем для значительного числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации. Город привлекает людей из разных уголков страны своими возможностями, инфраструктурой и относительной безопасностью.

Факты ICTV выясняли, сколько ВПЛ зарегистрировано в Киеве.

Сколько ВПЛ числятся в Киеве

На конец 2025 года в столице на учете состояло около 433 тыс. внутренне перемещенных лиц. Среди них — более 70 тысяч детей и более 75 тысяч людей пенсионного возраста. После официальной регистрации переселенцы интегрируются в жизнь города и пользуются тем же спектром муниципальных услуг, что и жители Киева.

Речь идет о доступе к медицинским и образовательным услугам, различных формах финансовой поддержки из городского бюджета, а также льготах, в частности бесплатном проезде в общественном транспорте для уязвимых категорий.

Как отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, Киев продолжает выполнять роль города, принимающего людей, лишившихся жилья из-за войны, обеспечивая им поддержку и возможности для адаптации. Она подчеркнула, что потребность в безопасной среде, жилье и социальном сопровождении только растет, ведь обстрелы украинских городов продолжаются, а жилая инфраструктура подвергается разрушениям.

Динамика роста количества переселенцев в столице показательна: если в 2022 году их было более 170 тысяч, то уже в 2023-м — около 370 тысяч, а в 2024 году показатель превысил 420 тысяч. На конец 2025 года он достиг отметки в более чем 433 тысячи человек.

Помимо базовых гарантий, которые город предоставляет всем жителям, в Киеве действует специальная программа поддержки — Забота. Навстречу киевлянам. В рамках этой программы предусмотрена системная помощь внутренне перемещенным лицам — от материальных выплат до различных социальных услуг, способствующих их адаптации и интеграции в городскую среду.

