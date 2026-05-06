Київ став прихистком для значної кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які змушені були покинути свої домівки через війну та окупацію. Місто приваблює людей з різних куточків країни своїми можливостями, інфраструктурою та відносною безпекою.

Скільки ВПО перебувають на обліку у Києві

На кінець 2025 року у столиці на обліку було близько 433 тис. внутрішньо переміщених осіб. Серед них — понад 70 тисяч дітей і більш як 75 тисяч людей пенсійного віку. Після офіційної реєстрації переселенці інтегруються в життя міста та користуються тим самим спектром муніципальних послуг, що й мешканці Києва.

Йдеться про доступ до медичних і освітніх сервісів, різні форми фінансової підтримки з міського бюджету, а також пільги, зокрема безоплатний проїзд у громадському транспорті для вразливих категорій.

Як зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда, Київ продовжує виконувати роль міста, що приймає людей, які втратили житло через війну, забезпечуючи їм підтримку та можливості для адаптації. Вона підкреслила, що потреба в безпечному середовищі, житлі та соціальному супроводі лише зростає, адже обстріли українських міст тривають, а житлова інфраструктура зазнає руйнувань.

Динаміка зростання кількості переселенців у столиці є показовою: якщо у 2022 році їх було понад 170 тисяч, то вже у 2023-му — близько 370 тисяч, а у 2024 році показник перевищив 420 тисяч. На кінець 2025 року він досяг позначки у понад 433 тисячі осіб.

Окрім базових гарантій, які місто забезпечує всім мешканцям, у Києві діє спеціальна програма підтримки — Турбота. Назустріч киянам. У її межах передбачено системну допомогу внутрішньо переміщеним особам — від матеріальних виплат до різних соціальних послуг, що сприяють їхній адаптації та інтеграції в міське середовище.

