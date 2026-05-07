Скорость обработки заказов на маркетплейсах в 2026 году измеряется минутами, а новые требования ГНС по фискализации не оставляют времени на ручные операции.

Селлеры, которые до сих пор ведут учет в таблицах, теряют клиентов и рискуют штрафами.

Как украинские интернет-магазины выбирают CRM в 2026 году: 7 ключевых критериев

Рынок электронной коммерции изменился кардинально, и требования к программному обеспечению для продавцов стали значительно жестче. Владельцы бизнеса учитывают семь аспектов при подборе решения.

Мгновенная API-синхронизация — обновление статуса заказа и остатков на Prom и Rozetka происходит без задержек, что исключает оверселлинг.

Интеллектуальное управление складом — ИИ-аналитика прогнозирует темпы продаж и формирует заявки поставщикам.

Цифровая логистика — полная автоматизация е-ТТН без печати бумажных накладных.

Сквозная фискализация — автоматическое формирование е-чеков и отправка их покупателю в мессенджер согласно НКУ 2026.

Мультиканальность — Instagram Direct, Telegram, Viber и встроенные чаты маркетплейсов в одном окне.

ИИ-ассистент менеджера — генерация ответов на типовые запросы и помощь с описаниями товарных карточек.

Локализация данных — серверы в Украине или ЕС, отказ от российских компонентов.

Современный продавец ежедневно держит в поле зрения десятки маркетплейсов и источников трафика. Без четкой воронки продаж теряются даже прогретые покупатели, а менеджер тратит часы на копирование адресов.

Поэтому, выбирая профессиональную crm для интернет-магазина, владельцы в первую очередь проверяют нативность связи с почтовыми службами и внутренними чатами площадок.

Отдельно изучают скорость обработки лидов и корректность атрибуции источников. Не менее важна качественная работа мессенджеров внутри интерфейса — Telegram, Viber и Instagram Direct должны собираться в одной вкладке. Отдельный пункт оценки — встроенный сервис SMS-рассылок с поддержкой триггерных сценариев.

Топ-5 CRM-систем для e-commerce на Prom и Rozetka: обзор и сравнение

Украинский рынок предлагает несколько зрелых решений. Обзор построен на реальных возможностях платформ по состоянию на 2026 год.

KeyCRM является лидером среди селлеров с широкой географией сбыта. Сильная сторона платформы — глубочайшая связка с Amazon, Etsy и локальными площадками.

Среди преимуществ встроенный ИИ-агент для чатов, автоматическое распознавание платежей и отсутствие доплаты за каждого нового сотрудника.

Тарификация прозрачная, оплата осуществляется за фактическое количество заказов. Отдельный плюс — готовые шаблоны для дропшиппинга и модуль распечатки этикеток Укрпочты прямо из карточки заказа.

SalesDrive предлагает сбалансированное решение для среднего бизнеса с собственным складом. В 2026 году платформа выделяется мощной автоматизацией финансовых потоков.

Здесь реализована лучшая совместимость с Checkbox и Вчасно.Касса, а также автоматическое оформление возвратов Новой Почты. Модель оплаты — фиксированная абонентская плата без привязки к обороту.

В сервисе доступен конструктор бизнес-процессов и модуль контроля КРІ менеджеров с оповещениями о просроченных звонках.

KeepinCRM остается оптимальным вариантом для микробизнеса и ФЛП 2-3 групп. Преимущество платформы — простой интерфейс, не требующий длительного обучения персонала.

Среди возможностей легкий складской учет, автоматизация повторных продаж и бесплатный стартовый тариф. Цены демократичные, от 400 грн в месяц.

NetHunt CRM — это уникальная платформа, которая работает внутри Gmail и Google Workspace. В 2026 году сервис выделяется глубокой персонализацией маркетинга на основе поведения покупателя.

Решение подходит для B2B-продаж через маркетплейсы и имеет встроенный ИИ для написания писем. Сетка тарифов гибкая, оплата за пользователя.

Среди сильных сторон — двусторонняя синхронизация с LinkedIn и автоматическая фиксация истории переписки в карточке контрагента.

OneBox является масштабной ERP-платформой для крупных игроков рынка. Сервис позволяет построить сложные производственные цепочки и управлять сетями складов.

Доступна полная кастомизация под процессы топовых Rozetka-селлеров. Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества активных модулей.

Платформа поддерживает развертывание on-premise на собственных серверах компании, что критично для игроков с оборотом более 50 млн грн в год.

Как внедрить CRM в интернет-магазине: пошаговый план запуска за 14 дней

Грамотный запуск новой системы минимизирует риски ошибок и простоев. Разбейте процесс на четыре этапа.

Дни 1-3. Аудит и картирование каналов. Опишите воронку продаж и подберите тариф, который покрывает 100% точек сбыта, включая TikTok Shop и мессенджеры. На этом же шаге определите потребность в ИИ-аналитике и объеме товарного фида. Дни 4-7. Техническая интеграция. Подключите API-ключи Prom и Rozetka, настройте модули ПРРО для автоматической фискализации, активируйте кабинеты логистики для безбумажной работы с е-ТТН. Дни 8-10. Работа с данными и ИИ-обучение. Импортируйте клиентскую базу, очистите ее от дублей для корректной персонализации, синхронизируйте товарные карточки с модулем динамического ценообразования. Дни 11-14. Тестирование и старт. Выполните скоринг ответов ИИ-бота, проверьте готовность к выгрузке файлов SAF-T UA по запросу ГНС и переведите систему в рабочий режим.

Такой график способствует прозрачности финансовых потоков с первых дней. Команда получает четкий план, а владелец бизнеса — контролируемую омниканальность без хаоса во время переходного периода.

Через месяц после запуска стоит провести ретроспективу по конкретным метрикам. Проверяйте среднее время обработки заказа, долю возвратов и конверсию брошенных корзин после восстановления коммуникации ботом.

Если показатели не улучшились на 15-20%, вернитесь к этапу картирования каналов и пересмотрите сценарии автоматизации. Часто причина кроется в неточных триггерах ИИ-бота или устаревшем товарном фиде с некорректными остатками.

