Швидкість обробки замовлень на маркетплейсах у 2026 році вимірюється хвилинами, а нові вимоги ДПС щодо фіскалізації не залишають часу на ручні операції.

Селлери, які досі ведуть облік у таблицях, втрачають клієнтів і ризикують штрафами.

Як українські інтернет-магазини обирають CRM у 2026 році: 7 ключових критеріїв

Ринок електронної комерції змінився кардинально, і вимоги до програмного забезпечення для продавців стали значно жорсткішими. Власники бізнесу зважають на сім аспектів під час підбору рішення.

Зараз дивляться

Миттєва API-синхронізація — оновлення статусу замовлення та залишків на Prom і Rozetka відбувається без затримок, що виключає оверселінг.

Інтелектуальне управління складом — ШІ-аналітика прогнозує темпи продажів та формує заявки постачальникам.

Цифрова логістика — повна автоматизація е-ТТН без друку паперових накладних.

Наскрізна фіскалізація — автоматичне формування е-чеків та надсилання їх покупцеві в месенджер згідно з ПКУ 2026.

Мультиканальність — Instagram Direct, Telegram, Viber і вбудовані чати маркетплейсів в одному вікні.

ШІ-асистент менеджера — генерація відповідей на типові запити та допомога з описами товарних карток.

Локалізація даних — сервери в Україні чи ЄС, відмова від російських компонентів.

Сучасний продавець щодня тримає в полі зору десятки маркетплейсів та джерел трафіку. Без чіткої воронки продажів губляться навіть прогріті покупці, а менеджер витрачає години на копіювання адрес.

Тому, обираючи професійну crm для інтернет-магазину, власники насамперед перевіряють нативність зв’язку з поштовими службами та внутрішніми чатами майданчиків.

Окремо вивчають швидкість обробки лідів і коректність атрибуції джерел. Не менш важлива якісна робота месенджерів усередині інтерфейсу — Telegram, Viber та Instagram Direct мають збиратися в одній вкладці. Окремий пункт оцінки — вбудований сервіс SMS-розсилок із підтримкою тригерних сценаріїв.

5 CRM-систем для e-commerce на Prom і Rozetka: огляд і порівняння

Український ринок пропонує кілька зрілих рішень. Огляд побудовано на реальних можливостях платформ станом на 2026 рік.

KeyCRM є лідером серед селлерів із широкою географією збуту. Сильна сторона платформи — найглибша зв’язка з Amazon, Etsy та локальними майданчиками.

Серед переваг вбудований ШІ-агент для чатів, автоматичне розпізнавання платежів і відсутність доплати за кожного нового співробітника.

Тарифікація прозора, оплата здійснюється за фактичну кількість замовлень. Окремий плюс — готові шаблони для дропшипінгу та модуль роздруку етикеток Укрпошти просто з картки замовлення.

SalesDrive пропонує збалансоване рішення для середнього бізнесу з власним складом. У 2026 році платформа виділяється потужною автоматизацією фінансових потоків.

Тут реалізована найкраща сумісність з Checkbox і Вчасно.Каса, а також автоматичне оформлення повернень Нової Пошти. Модель оплати — фіксована абонентська плата без прив’язки до обігу.

У сервісі доступний конструктор бізнес-процесів та модуль контролю КРІ менеджерів зі сповіщеннями про прострочені дзвінки.

KeepinCRM залишається оптимальним варіантом для мікробізнесу та ФОП 2-3 груп. Перевага платформи — простий інтерфейс, що не потребує тривалого навчання персоналу.

Серед можливостей легкий складський облік, автоматизація повторних продажів і безкоштовний стартовий тариф. Ціни демократичні, від 400 грн на місяць.

NetHunt CRM — це унікальна платформа, яка працює всередині Gmail і Google Workspace. У 2026 році сервіс виділяється глибокою персоналізацією маркетингу на основі поведінки покупця.

Рішення підходить для B2B-продажів через маркетплейси та має вбудований ШІ для написання листів. Сітка тарифів гнучка, оплата за користувача.

Серед сильних сторін — двостороння синхронізація з LinkedIn та автоматична фіксація історії листування в картці контрагента.

OneBox є масштабною ERP-платформою для великих гравців ринку. Сервіс дозволяє побудувати складні виробничі ланцюжки та керувати мережами складів.

Доступна повна кастомізація під процеси топових Rozetka-селлерів. Вартість розраховується індивідуально, залежно від кількості активних модулів.

Платформа підтримує розгортання on-premise на власних серверах компанії, що критично для гравців з обігом понад 50 млн грн на рік.

Як впровадити CRM в інтернет-магазині: покроковий план запуску за 14 днів

Грамотний запуск нової системи мінімізує ризики помилок і простоїв. Розбийте процес на чотири етапи.

Дні 1-3. Аудит та мапування каналів. Опишіть воронку продажів і підберіть тариф, який покриває 100% точок збуту, включно з TikTok Shop та месенджерами. На цьому ж кроці визначте потребу в ШІ-аналітиці та обсязі товарного фіду. Дні 4-7. Технічна інтеграція. Підключіть API-ключі Prom і Rozetka, налаштуйте модулі ПРРО для автоматичної фіскалізації, активуйте кабінети логістики для безпаперової роботи з е-ТТН. Дні 8-10. Робота з даними та ШІ-навчання. Імпортуйте клієнтську базу, очистіть її від дублів для коректної персоналізації, синхронізуйте товарні картки з модулем динамічного ціноутворення. Дні 11-14. Тестування та старт. Виконайте скоринг відповідей ШІ-бота, перевірте готовність до вивантаження файлів SAF-T UA на запит ДПС та переведіть систему в робочий режим.

Такий графік сприяє прозорості фінансових потоків із перших днів. Команда отримує чіткий план, а власник бізнесу — контрольовану омніканальність без хаосу під час перехідного періоду.

Через місяць після запуску варто провести ретроспективу за конкретними метриками. Перевіряйте середній час обробки замовлення, частку повернень та конверсію кинутих кошиків після відновлення комунікації ботом.

Якщо показники не покращились на 15-20%, поверніться до етапу мапування каналів і перегляньте сценарії автоматизації. Часто причина криється в неточних тригерах ШІ-бота або застарілому товарному фіді з некоректними залишками.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.