В 2026 году Ивано-Франковск отмечает свое 364-летие. По этому случаю для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу, которая сочетает культурные и спортивные мероприятия, детские мастер-классы и световое шоу.

Празднования традиционно приходятся на начало мая, когда Ивано-Франковск оживает в разнообразии весны, приглашая всех желающих окунуться в его уникальную атмосферу.

Когда Ивано-Франковск празднует День города

Традиционно День города Ивано-Франковск отмечается 7 мая. В этом году праздничные мероприятия продлятся почти неделю — с 7 по 10 мая.

В течение нескольких дней в городе пройдут экскурсии, ярмарки, мастер-классы, детские программы, выставки, театральные показы и литературные встречи.

В программе — велопробег, спортивные соревнования, концерты, в частности, украинской музыки 90-х, а также световое шоу. Отдельно запланированы выставка военной техники и ветеранская ярмарка.

Как отметил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, ключевым в событиях этого года является уважение и благодарность украинским защитникам и их семьям — именно этому посвящено каждое мероприятие.

Сколько лет городу Ивано-Франковск

В 2026 году Ивано-Франковску исполняется 364 года. Именно 7 мая 1662 года город, тогда еще известный как Станиславов, получил Магдебургское право, что стало официальной датой его основания.

Город, основанный польским магнатом Анджеем Потоцким как крепость для защиты от набегов крымских татар, быстро превратился в культурный и торговый центр.

В 1962 году, к 300-летию, Станиславов переименовали в Ивано-Франковск в честь выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

Что посмотреть в Ивано-Франковске: лучшие туристические места

Ивано-Франковск является одним из самых атмосферных городов на Западе Украины, что привлекает туристов со всего мира. Планируя маршрут для прогулки, нельзя обойти такие места:

Площадь Рынок и ратуша

Сердце города — площадь Рынок с уникальной городской ратушей в стиле конструктивизма. Со смотровой площадки открывается панорама на исторический центр города.

Ивано-Франковская ратуша открыта для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Цена входного билета для взрослых составляет 40 грн, а для детей — 20 грн.

Стометровка (ул. Независимости)

Стометровкой называют пешеходную часть улицы Независимости — от Вечевой площади до улицы И. Франко.

Это место встреч, прогулок и уличных событий. Уютная пешеходная зона с кафе, книжными магазинами и коваными изделиями — визитная карточка Ивано-Франковска.

Дворец Потоцких

Бывшая резиденция семьи Потоцких, основателей города. Сейчас — пространство для культурных событий, выставок, мастер-классов, концертов.

Бастион

Восстановленная часть древних городских укреплений, где сочетаются история и современное искусство. Бастион состоит из террасы для прогулок и галереи.

В галерее есть карьер, ресторан, магазины керамики, одежды в этническом стиле, ювелирных украшений и тому подобное. Также там проходят выставки различных направлений искусства: фотографии, живописи, графики, скульптуры. Проходят фестивали, литературные чтения и презентации книг.

Парк имени Тараса Шевченко

Один из старейших городских парков, где можно прекрасно провести время как наедине, так с родными и близкими.

Городское озеро

Популярное место для прогулок, катания на велосипедах и просмотра кино под открытым небом. Здесь можно арендовать лодку, катамаран или просто насладиться закатом солнца.

Кафедральный храм Воскресения Христова

Величественный барочный храм XVIII века, который когда-то был иезуитским костелом. Его интерьеры поражают росписями и духовной атмосферой.

