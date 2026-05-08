7 июня в Киеве на ВДНХ состоится ежегодное беговое мероприятие в поддержку ветеранов, потерявших конечности — благотворительный забег Go to the Future от фонда Future for Ukraine.

Регистрация на забег Go to the Future

Забег проводится с 2024 года и уже третий год подряд объединяет ветеранов, действующих военных, спортсменов, любителей бега, звезд шоу-бизнеса и всех желающих поддержать тех, кто проходит путь восстановления после потери конечностей. Бежать можно в одиночку, с командой и даже онлайн — из любого уголка мира. Формат не предполагает соревнования на скорость. Главная цель забега — объединить как можно больше людей вокруг поддержки ветеранов.

Регистрация на забег уже открыта по ссылке.

Сейчас смотрят

В программе:

Звездная эстафета с участием ветеранов с протезами и известных общественных деятелей, певцов и блогеров.

Забег на дистанцию 5 км и 2 км.

Детские дистанции 400 м и 800 м.

Дистанция-сюрприз, о которой организаторы сообщат дополнительно на своей странице в Instagram.

Восприятие разнообразия людей — базовая ценность общества будущего. Именно об этом Go to the Future: маленькие действия каждого из нас — залог больших перемен. Тысячи военных и гражданских лиц живут с последствиями войны: ампутации, потеря зрения, слуха, травмы. Ветераны с протезами ходят по тем же улицам, работают, посещают спортзал.

Равное отношение и принятие различий — залог их возвращения к полноценной активной социальной жизни.

На протяжении трех лет Future for Ukraine обеспечивает функциональное протезирование и реабилитацию для украинцев, а также реализует социальные кампании, которые объясняют, что значит жить с протезом и какой поддержки ожидают люди после ампутации.

В частности, это видеоролик о реальной истории Александра Чайки — хореографа, потерявшего ногу в боевых действиях под Попасной летом 2022 года — Манифест сильных. Также в мае ожидается релиз видео, посвященного благотворительному забегу Go to the Future-2026. О том, как ветераны возвращаются к жизни после ранения.

В прошлом году благотворительный забег собрал более 1500 участников.

Зарегистрироваться на Go to the Future-2026 можно уже сейчас на сайте проекта.

Участие для военнослужащих и ветеранов — бесплатное!

Материал подготовлен БО БФ Будущее для Украины при поддержке Фонда Аскольд и Дир, который администрируется ИСАР Єднання в рамках проекта Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии при финансовой поддержке Норвегии и Швеции. Содержание материала является ответственностью БО БФ Будущее для Украины и не отражает взгляды правительств Норвегии, Швеции или ИСАР Єднання.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.