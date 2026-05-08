Министерство социальной политики Украины сообщило, что в ближайшие 26 лет население Украины может значительно сократиться.

По данным Госстата, по состоянию на 5 декабря 2001 года (дата проведения всеукраинской переписи населения) численность населения Украины составляла 48,5 млн человек.

Однако сейчас, по данным директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, на территории, находящейся под контролем Украины, фактически может проживать около 29 млн человек.

Какая средняя продолжительность жизни в Украине

Вооруженная агрессия России против Украины, временная оккупация территорий, неопределенность, выезд части населения за границу стали причиной демографического кризиса. Он заключается в значительном снижении рождаемости, повышении смертности и снижении средней продолжительности жизни.

Согласно проекту Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, средняя продолжительность жизни в нашей стране ощутимо сократилась в предыдущие годы. В документе приведено сравнение средней продолжительности жизни украинцев в 2020 и 2023 годах.

Согласно экспертной оценке:

средняя продолжительность жизни мужчин в Украине за этот период снизилась с 66,4 года до 57,3 года;

средняя продолжительность жизни женщин в Украине сократилась с 76,2 года до 70,9 года.

Какая средняя продолжительность жизни в Украине 2026 — на данный момент точных данных нет.

Главная причина снижения продолжительности жизни заключается в военных действиях, происходящих на территории Украины.

Также среди причин демографического кризиса можно выделить:

Низкий уровень рождаемости — в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости в Украине составил 1,2 на одну женщину против 1,5 в 2012 году. Это почти вдвое ниже показателя 2,2, который обеспечивает простое воспроизводство населения. За период войны этот показатель снизился вплоть до 1,0.

Рост численности людей с инвалидностью, нуждающихся в длительной реабилитации.

Высокий уровень преждевременной смертности, который может происходить по разным причинам:

попадание в ДТП; вредные условия труда; низкий уровень благосостояния; повышение уровня бедности; злоупотребление алкоголем, курением, психоактивными веществами; низкое качество медицинской помощи в сельской местности или ее недоступность.

Вынужденная эмиграция за границу большого количества населения из-за военных действий.

Масштабное внутреннее перемещение населения, что вызывает жилищные проблемы, проблемы с трудоустройством, с доступностью и качеством базовых услуг.

Средняя продолжительность жизни в Украине снижается — что делать

Указом президента № 225 от 02 июня 2021 года была утверждена Стратегия человеческого развития для улучшения демографической ситуации в Украине. Этот план состоял из 200 пунктов по пяти стратегическим целям, однако полномасштабное вторжение России на территорию Украины помешало их выполнению.

В результате возникает необходимость в разработке и внедрении новых целей и задач преодоления демографических вызовов.

Минсоцполитики предлагает принять Стратегию демографического развития Украины, разработанную с учетом украинского и международного опыта, которая поможет:

обеспечить достойный уровень качества жизни украинцам;

создать благоприятные условия для возвращения граждан Украины из-за рубежа.

Стратегия позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. Если ее удастся реализовать, то по предварительному прогнозу численность населения Украины до 1 января 2041 года должна составлять 33,9 млн человек, а до 1 января 2051 — 31,6 млн человек.

Источник : Верховная Рада

