Военные действия, массовый выезд граждан за границу, внутреннее перемещение населения и мобилизационные процессы стали ключевыми факторами, определяющими сегодняшнюю картину общества.

Какова численность населения Украины на данный момент

Последняя полноценная перепись проводилась еще в 2001 году. Из-за войны, масштабной миграции и отсутствия актуальной переписи демографы используют только оценочные модели.

По данным аналитиков Forbes, на подконтрольной территории Украины проживает примерно 30,5 млн человек, а в пределах международно признанных границ — около 35–35,5 млн. В основе этих оценок лежат косвенные методы. В частности, это уровень потребления воды, мобильная активность и демографические модели.

Украинские демографы дают близкие, но немного более осторожные оценки. По словам специалистов Института демографии и социальных исследований НАН Украины, численность населения на подконтрольной территории Украины колеблется в пределах 29–31,5 млн человек в зависимости от методики расчета.

В частности, заместитель директора института Александр Гладун отмечал, что ориентировочная численность населения Украины составляет около 29 млн человек.

Реальная численность населения в Украине в 2026 году может колебаться в широком диапазоне, поскольку миллионы украинцев находятся за границей, а точный учет невозможен без переписи населения.

Прогнозы ООН до 2030 года

Согласно обновленным прогнозам ООН, Украина остается в числе стран с выраженной тенденцией к сокращению населения.

ООН прогнозирует, что к 2030 году население Украины составит около 32–33 млн человек по базовому сценарию, а при неблагоприятных демографических условиях может опуститься ниже 30 млн. Эти цифры приведены с учетом ТВТ.

Главными причинами такого тренда ООН называет: низкую рождаемость, старение населения, миграционный отток и последствия войны.

Для сравнения, по данным переписи 2001 года в Украине проживало 48,46 млн человек, что демонстрирует масштаб долгосрочного демографического спада.

Подсчитают ли точное количество населения Украины в 2026 году

В Украине постепенно отходят от старых способов сбора статистики, которые ранее базировались на обходах домов и бумажных анкетах. В нынешних условиях, в частности из-за войны, массовых перемещений людей и выезда граждан за границу, такие методы уже не дают точной картины и сложно подсчитать население Украины в 2026 году.

Именно поэтому государство переходит на современные цифровые инструменты. По решению правительства, в 2026 году Государственная служба статистики Украины начнет тестировать новый подход к определению численности населения и других социальных показателей.

“Мобильная перепись” вместо анкет

По данным Госстата, главная идея новой системы заключается в том, чтобы заменить классические опросы анализом больших массивов цифровых данных. В частности, планируется использовать информацию от мобильных операторов.

Таким образом, статистика будет основываться не на бумажных анкетах, а на анализе активности мобильных телефонов в различных регионах. Такой подход позволяет лучше понять, где люди реально живут и как они перемещаются, а не только где они официально зарегистрированы.

В Госстате отмечают, что такой формат соответствует европейским практикам, где цифровые данные уже активно используются для государственной статистики.

Эксперименты 2026 года: не только население

Обновление системы статистики не ограничится лишь подсчетом людей. В 2026 году планируется протестировать и другие современные подходы к сбору данных.

В частности, речь идет о более автоматизированном расчете инфляции, где будут использоваться не только традиционные методы, но и цифровые данные и онлайн-источники. Также планируется обновить подходы к анализу доходов домохозяйств и уровня жизни населения.

Отдельно будут разрабатываться новые методики для оценки ситуации в различных сферах. От здравоохранения до сельского хозяйства, транспорта и экологии.

