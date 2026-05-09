Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 200 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 55 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 4936 дронів-камікадзе та здійснили 1265 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2026

Втрати РФ у війні на 9 травня

особового складу – близько 1 340 270 осіб (+1 080),

танків – 11 920 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 541 (+3) од.,

артилерійських систем – 41 712 (+82) од.,

РСЗВ – 1 780 (+2) од.,

засобів ППО – 1 371 (+1) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 351 (+7) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 281 208 (+1 479) од.,

крилатих ракет – 4 585 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 95 252 (+373) од.,

спеціальної техніки – 4 173 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 536-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.