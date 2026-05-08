Президент Украины Владимир Зеленский подписал официальный указ, которым разрешил России провести военный парад на Красной площади в Москве 9 мая 2026 года.

Текст документа опубликован на сайте Офиса президента.

— Учитывая многочисленные просьбы, в гуманитарных целях, оговоренных в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация), — говорится в тексте указа.

В документе также определены временные и территориальные рамки проведения парада.

В частности, указано, что мероприятие должно начаться в 10:00 по киевскому времени.

Время завершения парада в указе не уточняется. Отдельно отмечается, что проведение мероприятия разрешено исключительно в пределах Красной площади.

— Территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения, — говорится в указе, где также указаны точные географические координаты этого квадрата.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве США Россия согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Также стороны достигли договоренности об установлении режима тишины 9, 10 и 11 мая.

Россия дважды заявляла о прекращении огня “с нуля часов 8 мая до 10 мая”. Такие заявления были озвучены 4 и 6 мая.

В Министерстве обороны РФ заявляли, что российские военные в рамках объявленного перемирия якобы прекратят боевые действия на всех направлениях, а также не будут наносить удары вглубь Украины по объектам инфраструктуры и местам дислокации ВСУ.

В МИД РФ также угрожали “ответом” в случае, если ВСУ в этот период будут атаковать Москву и другие российские регионы.

