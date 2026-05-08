Украина разрешила России провести парад 9 мая: указ Зеленского
- Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий провести 9 мая военный парад на Красной площади в Москве.
- Указом предусмотрено исключение территории Красной площади из зоны применения украинского вооружения во время проведения парада.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал официальный указ, которым разрешил России провести военный парад на Красной площади в Москве 9 мая 2026 года.
Текст документа опубликован на сайте Офиса президента.
Зеленский разрешил проведение парада в Москве
— Учитывая многочисленные просьбы, в гуманитарных целях, оговоренных в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация), — говорится в тексте указа.
В документе также определены временные и территориальные рамки проведения парада.
В частности, указано, что мероприятие должно начаться в 10:00 по киевскому времени.
Время завершения парада в указе не уточняется. Отдельно отмечается, что проведение мероприятия разрешено исключительно в пределах Красной площади.
— Территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения, — говорится в указе, где также указаны точные географические координаты этого квадрата.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве США Россия согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
Также стороны достигли договоренности об установлении режима тишины 9, 10 и 11 мая.
Россия дважды заявляла о прекращении огня “с нуля часов 8 мая до 10 мая”. Такие заявления были озвучены 4 и 6 мая.
В Министерстве обороны РФ заявляли, что российские военные в рамках объявленного перемирия якобы прекратят боевые действия на всех направлениях, а также не будут наносить удары вглубь Украины по объектам инфраструктуры и местам дислокации ВСУ.
В МИД РФ также угрожали “ответом” в случае, если ВСУ в этот период будут атаковать Москву и другие российские регионы.