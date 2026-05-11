Бывшему народному депутату и руководителю запрещенной прокремлевской партии Наши Евгению Мураеву сообщили о еще одном подозрении в отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Еще одно подозрение Мураеву от СБУ: что известно

По информации СБУ, удалось собрать новые доказательства подрывной деятельности Евгения Мураева, распространявшего прокремлевскую пропаганду после начала полномасштабной войны.

Сейчас смотрят

Отмечается, что он дал интервью, в котором называл вооруженную агрессию России против Украины “внутренним гражданским конфликтом”, скрываясь за границей.

В то же время бывший нардеп распространял фейки о внутренней ситуации в Украине, призвал граждан сложить оружие перед российской армией и оправдывал захват войсками РФ временно оккупированных территорий.

Мураев использовал подконтрольный телеканал Наш для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в Украине в пользу России до запрета медиаресурса. Экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности экснардепа в интересах государства-агрессора.

СБУ заочно сообщила о подозрении Мураеву по частям 1 и 3 статьи 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) действующего Уголовного кодекса Украины.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, продолжаются комплексные действия по привлечению его к ответственности.

В СБУ напомнили, что Евгений Мураев находится в розыске по подозрениям в государственной измене, разжигании национальной розни и ненависти. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.