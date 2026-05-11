Колишньому народному депутату та керівнику забороненої прокремлівської партії Наші Євгену Мураєву повідомили про ще одну підозру в запереченні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ще одна підозра Мураєву від СБУ: що відомо

За інформацією СБУ, вдалося зібрати нові докази підривної діяльності Євгена Мураєва, який поширював прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни.

Зараз дивляться

Зазначається, що він, переховуючись за кордоном, дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію Росії проти України “внутрішнім громадянським конфліктом”.

Водночас колишній нардеп розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав громадян скласти зброю перед російською армією та виправдовував захоплення військами РФ тимчасово окупованих територій.

Як зазначають у СБУ, Мураєв використовував підконтрольний телеканал Наш для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь Росії до заборони медіаресурсу. Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності екснардепа в інтересах держави-агресора.

СБУ заочно повідомила про підозру Мураєву за частинами 1 та 3 статті 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) чинного Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

У СБУ нагадали, що Євген Мураєв перебуває у розшуку за підозрами у державній зраді, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.