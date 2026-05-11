Заперечував агресію РФ: СБУ повідомила про ще одну підозру Мураєву
- Служба безпеки України повідомила про нову підозру екснардепу Євгену Мураєву за виправдовування та заперечення збройної агресії РФ.
- Перебуваючи за кордоном, політик поширював фейки про "цивільний конфлікт" та закликав українців скласти зброю перед окупантами.
Колишньому народному депутату та керівнику забороненої прокремлівської партії Наші Євгену Мураєву повідомили про ще одну підозру в запереченні збройної агресії Росії проти України.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Ще одна підозра Мураєву від СБУ: що відомо
За інформацією СБУ, вдалося зібрати нові докази підривної діяльності Євгена Мураєва, який поширював прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни.
Зазначається, що він, переховуючись за кордоном, дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію Росії проти України “внутрішнім громадянським конфліктом”.
Водночас колишній нардеп розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав громадян скласти зброю перед російською армією та виправдовував захоплення військами РФ тимчасово окупованих територій.
Як зазначають у СБУ, Мураєв використовував підконтрольний телеканал Наш для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь Росії до заборони медіаресурсу. Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності екснардепа в інтересах держави-агресора.
СБУ заочно повідомила про підозру Мураєву за частинами 1 та 3 статті 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) чинного Кримінального кодексу України.
Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
У СБУ нагадали, що Євген Мураєв перебуває у розшуку за підозрами у державній зраді, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.