За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1 020 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 12 мая 2026 года

  • личного состава — около 1 343 050 (+1 020);
  • танков — 11 926 (+2);
  • боевых бронированных машин — 24 553 (+2);
  • артиллерийских систем — 41 935 (+72);
  • РСЗВ — 1 785 (+2);
  • средств ПВО — 1 373;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 352;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 373 (+2);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 285 506 (+1 252);
  • крылатых ракет — 4 585;
  • кораблей/катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 95 855 (+145);
  • специальной техники — 4 179 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1539-е сутки.

