Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 12 мая: ВСУ уничтожили 1 020 оккупантов и более тысячи БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1 020 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 12 мая 2026 года
- личного состава — около 1 343 050 (+1 020);
- танков — 11 926 (+2);
- боевых бронированных машин — 24 553 (+2);
- артиллерийских систем — 41 935 (+72);
- РСЗВ — 1 785 (+2);
- средств ПВО — 1 373;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 352;
- наземных робототехнических комплексов — 1 373 (+2);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 285 506 (+1 252);
- крылатых ракет — 4 585;
- кораблей/катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 95 855 (+145);
- специальной техники — 4 179 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1539-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
