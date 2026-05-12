Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 12 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 133 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник привлек для поражения 4 901 дрон-камикадзе и совершил 1 926 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1539-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
