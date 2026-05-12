Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 020 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 12 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 343 050 (+1 020);
  • танків – 11 926 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 553 (+2);
  • артилерійських систем – 41 935 (+72);
  • РСЗВ – 1 785 (+2);
  • засобів ППО – 1 373;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 352;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 285 506 (+1 252);
  • крилатих ракет – 4 585;
  • кораблів / катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 95 855 (+145);
  • спеціальної техніки – 4 179 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1539-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

