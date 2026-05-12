Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 020 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 12 травня 2026 року

особового складу – близько 1 343 050 (+1 020);

танків – 11 926 (+2);

бойових броньованих машин – 24 553 (+2);

артилерійських систем – 41 935 (+72);

РСЗВ – 1 785 (+2);

засобів ППО – 1 373;

літаків – 435;

гелікоптерів – 352;

наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 285 506 (+1 252);

крилатих ракет – 4 585;

кораблів / катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 95 855 (+145);

спеціальної техніки – 4 179 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1539-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

