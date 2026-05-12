Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 12 травня: ЗСУ знищили 1 020 окупантів та понад тисячу БпЛА
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 020 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 12 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 343 050 (+1 020);
- танків – 11 926 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 553 (+2);
- артилерійських систем – 41 935 (+72);
- РСЗВ – 1 785 (+2);
- засобів ППО – 1 373;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 352;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 285 506 (+1 252);
- крилатих ракет – 4 585;
- кораблів / катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 95 855 (+145);
- спеціальної техніки – 4 179 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1539-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
