Второй день рассмотрения: Андрею Ермаку продолжают избирать меру пресечения
- Высший антикоррупционный суд 13 мая продолжил рассмотрение меры пресечения по делу бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.
- НАБУ и САП подозревают Ермака в причастности к легализации 460 млн грн в рамках схемы с элитным строительством вблизи Киева, сам он подозрение отрицает.
Сегодня, 13 мая, Высший антикоррупционный суд продолжает рассмотрение меры пресечения по делу бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемого в причастности к легализации средств в рамках масштабной коррупционной схемы.
Избрание меры пресечения Ермаку
Ермак прибыл вместе с адвокатом в ВАКС в 12:00.
Перед началом заседания экс-руководитель ОП заявил корреспонденту Суспільного, что “ознакомился с материалами дела, насколько это было возможно”. Отвечая на вопрос о том, сколько времени для этого нужно, он сказал, что “больше, чем у них есть, но работают в тех условиях, которые есть”.
Адвокат Ермака Игорь Фомин сказал, что материалы дела насчитывают 16 томов, что составляет около 4 тысяч страниц.
Известно, что сначала заседание было в закрытом режиме – слушали прокурора. После этого ВАКС перешел в открытый режим слушания.
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении как одному из участников организованной группы, которое следствие считает причастным к легализации 460 млн грн при реализации элитного строительства вблизи Киева.
Сам Ермак опроверг информацию о наличии у него элитной недвижимости.
Вчера, 12 мая, состоялось первое заседание ВАКС об избрании Ермаку меры пресечения.
После его завершения экс-глава ОП заявил, что считает сообщение о подозрении необоснованным. Также он отметил, что останется в Украине, продолжит адвокатскую деятельность и поддержку военных.