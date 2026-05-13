Сегодня, 13 мая, Высший антикоррупционный суд продолжает рассмотрение меры пресечения по делу бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемого в причастности к легализации средств в рамках масштабной коррупционной схемы.

Избрание меры пресечения Ермаку

Ермак прибыл вместе с адвокатом в ВАКС в 12:00.

Перед началом заседания экс-руководитель ОП заявил корреспонденту Суспільного, что “ознакомился с материалами дела, насколько это было возможно”. Отвечая на вопрос о том, сколько времени для этого нужно, он сказал, что “больше, чем у них есть, но работают в тех условиях, которые есть”.

Адвокат Ермака Игорь Фомин сказал, что материалы дела насчитывают 16 томов, что составляет около 4 тысяч страниц.

Известно, что сначала заседание было в закрытом режиме – слушали прокурора. После этого ВАКС перешел в открытый режим слушания.

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении как одному из участников организованной группы, которое следствие считает причастным к легализации 460 млн грн при реализации элитного строительства вблизи Киева.

Сам Ермак опроверг информацию о наличии у него элитной недвижимости.

Вчера, 12 мая, состоялось первое заседание ВАКС об избрании Ермаку меры пресечения.

После его завершения экс-глава ОП заявил, что считает сообщение о подозрении необоснованным. Также он отметил, что останется в Украине, продолжит адвокатскую деятельность и поддержку военных.

