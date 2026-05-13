Сьогодні, 13 травня, Вищий антикорупційний суд продовжує розгляд запобіжного заходу у справі колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації коштів у межах масштабної корупційної схеми.

Обрання запобіжного заходу Єрмаку

Єрмак прибув разом з адвокатом до ВАКС о 12:00.

Перед початком засідання екскерівник ОП заявив кореспондентці Суспільного, що “ознайомився із матеріалами справи, наскільки це було можливо”. Відповідаючи на запитання про те, скільки часу для цього потрібно, він сказав, що “більше, ніж вони мають, але працюють у тих умовах, які є”.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін казав, що матеріали справи налічують 16 томів, що становить близько 4 тисяч сторінок.

Відомо, що спочатку засідання було у закритому режимі – слухали прокурора. Після цього ВАКС перейшов у відкритий режим слухання.

Нагадаємо, що увечері 11 травня НАБУ та САП повідомили Єрмаку про підозру як одному з учасників організованої групи, яку слідство вважає причетною до легалізації 460 млн грн під час реалізації елітного будівництва поблизу Києва.

Сам Єрмак заперечив інформацію про наявність у нього елітної нерухомості.

Вчора, 12 травня, відбулось перше засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу.

Після його завершення ексочільник ОП заявив, що повідомлення про підозру є необґрунтованим. Також він зауважив, що залишиться в Україні, продовжить адвокатську діяльність і підтримку військових.

