Ермаку сообщили о подозрении – НАБУ
- НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.
- Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины, правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вечером 11 мая сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.
— НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю Офиса президента Украины, – говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.
В САП сообщили, что дело квалифицируют по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).
В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия.
Проект Радио Свобода Схемы и Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что НАБУ проводит следственные действия, связанные с Андреем Ермаком.
Отмечалось, что следственные действия продолжаются вблизи Дворца спорта в Киеве.
Андрей Ермак в комментарии Радио Свобода опроверг наличие у него элитной недвижимости.
— Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда следственные действия завершатся, я дам комментарии. У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира, — сказал он.
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что пока рано давать оценки по этому делу.
— Как видно, процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки, — отметил он.
Что известно об уходе Ермака
Напомним, 28 ноября 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку.
Впоследствии на сайте президента был опубликован соответствующий указ.
Это произошло на фоне обысков НАБУ в доме Ермака в рамках операции Мидас — расследования хищений в Энергоатоме.
2 января 2026 года Зеленский предложил начальнику ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис президента и поручил ему ряд задач на новой должности.
В тот же день Зеленский официально назначил Буданова новым руководителем Офиса президента.
Новым главой Главного управления разведки Минобороны вместо него стал Олег Иващенко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.