Андрей Ермак — бывший глава Офиса президента и один из фигурантов коррупционного дела Мидас, которое ведут НАБУ и САП.

Что известно об Андрее Ермаке, занимавшем должность помощника Владимира Зеленского по вопросам внешней политики с 21 мая 2019 года, — читайте в материале.

Андрей Ермак является основателем продюсерской, дистрибьюторской и продакшн-компании Garnet International Media Group.

С 2017 года — член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии. В 2006–2010 годах был помощником народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.

21 мая 2019 года Зеленский назначил Ермака своим помощником.

С 21 июня 2019 года — член Национального инвестиционного совета.

Андрей Ермак был назначен руководителем Офиса президента Украины. Соответствующий указ президента Украины был опубликован 11 февраля 2020 года.

Увольнение и обвинения в коррупции

28 ноября 2025 года Владимир Зеленский заявил, что глава Администрации президента Андрей Ермак подал в отставку.

Позже соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

Отставка произошла на фоне обысков НАБУ в доме Ермака в рамках операции Мидас — расследования хищений в Энергоатоме.

2 января 2026 года Зеленский предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента и определил для него ряд задач на новой должности.

В тот же день президент назначил Буданова руководителем ОП.

11 мая 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку.

Антикоррупционные органы заявили о разоблачении организованной группы, которую подозревают в легализации 460 млн грн во время элитного строительства вблизи Киева.

В САП уточнили, что дело расследуется по ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация имущества, полученного преступным путем.

Ермак опроверг информацию о наличии у него элитной недвижимости.

– Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я дам комментарии. У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира, – сказал он.

