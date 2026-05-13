У дні так званого перемир’я, 13 травня, Росія здійснила масовану атаку по українських містах. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені, серед основних цілей опинилися об’єкти Укрзалізниці.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Масована атака РФ: ворог бив по об’єктах Укрзалізниці

– Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, енергетиці та логістиці. Однією з ключових цілей цієї атаки стала українська залізниця. 23 удари прийшлися саме по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України, – написав Кулеба.

За його словами, пасажирів і працівників залізниці, які перебували на робочих місцях, завчасно евакуювали, тому жертв серед них немає.

Зараз дивляться

Зафіксовані втрати серед цивільних у місті залізничників Здолбунові.

– Тут російський удар забрав життя двох перехожих – працівників залізниці. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – додав міністр.

Під обстрілами також опинилися енергетичні об’єкти, мости, а також пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській і Дніпропетровській областях.

– Росія вкотре демонструє свою справжню сутність – воює не з армією, а з цивільними людьми, транспортом, критичною інфраструктурою та тими, хто щодня забезпечує життя країни. Світ має бачити: Росія-терорист свідомо вбиває мирних людей та атакує цивільну логістику, – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, за даними Володимира Зеленського, внаслідок масованої атаки РФ 13 травня загинули шестеро людей, ще десятки дістали поранення.

У Повітряних силах зазначили, що основний напрямок удару припав на західні області України.

Фото: Олексій Кулеба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.