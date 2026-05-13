Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1130 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 13 травня 2026

особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб,

танків – 11 928 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 24 554 (+1) од.,

артилерійських систем – 41 985 (+50) од.,

РСЗВ – 1 786 (+1) од.,

засобів ППО – 1 376 (+3) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 375 (+2) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 287 359 (+1 853) од.,

крилатих ракет – 4 585 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 96 142 (+287) од.,

спеціальної техніки – 4 181 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-ву добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

