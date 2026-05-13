Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1130 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 13 травня 2026

  • особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб,
  • танків – 11 928 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 554 (+1) од.,
  • артилерійських систем – 41 985 (+50) од.,
  • РСЗВ – 1 786 (+1) од.,
  • засобів ППО – 1 376 (+3) од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 352 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 375 (+2) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 287 359 (+1 853) од.,
  • крилатих ракет – 4 585 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 96 142 (+287) од.,
  • спеціальної техніки – 4 181 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-ву добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.