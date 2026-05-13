Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 13 травня: ЗСУ знищили 1130 окупантів та понад 1800 дронів
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1130 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 13 травня 2026
- особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб,
- танків – 11 928 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 24 554 (+1) од.,
- артилерійських систем – 41 985 (+50) од.,
- РСЗВ – 1 786 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 376 (+3) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 375 (+2) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 287 359 (+1 853) од.,
- крилатих ракет – 4 585 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 96 142 (+287) од.,
- спеціальної техніки – 4 181 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-ву добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ
