До 10 червня 2026 року в Україні потрібно оцифрувати трудову книжку. У Пенсійному фонді раніше наголошували, що це не є жорсткою вимогою для всіх, однак окремим категоріям працівників варто подбати про переведення документів в електронний формат.

Хто повинен оцифрувати трудову книжку до 10 червня 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Кому потрібно оцифрувати трудову книжку

Серед тих, хто має оцифрувати трудову книжку обов’язково, особи, які мають трудовий стаж, набутий до 2004 року. Саме для них оцифрування є важливим, щоб у майбутньому правильно врахувати весь період роботи при призначенні пенсії.

Зараз дивляться

Електронний облік трудової діяльності дозволяє зберегти дані про страховий стаж у надійному форматі та в будь-який момент перевірити їх онлайн. Це також зменшує ризик втрати або пошкодження інформації, яка міститься у паперових трудових книжках. У перспективі це може спростити оформлення пенсії — без необхідності особисто звертатися до установ Пенсійного фонду.

Щодо обліку стажу, то до 1 січня 2004 року він підтверджується записами в паперовій трудовій книжці. Після цієї дати дані автоматично обліковуються в реєстрі застрахованих осіб.

Пенсійний фонд також вносить відсутню інформацію до реєстру на основі оцифрованих трудових книжок або інших документів — наприклад, довідок з місця роботи, архівів, навчальних закладів чи установ служби.

— Важливо, що людям зі стажем до 2004 року рекомендується обов’язково оцифрувати свої документи, щоб ці періоди були враховані під час призначення пенсії в майбутньому, — наголосили у ПФУ.

Якщо трудову книжку не оцифрувати, стаж не зникає, однак у Пенсійному фонді можуть бути відсутні окремі дані про вашу трудову діяльність. У такому разі частину стажу можуть не врахувати. Це натомість здатне вплинути на розмір майбутньої пенсії.

Пенсійний фонд України може прийняти паперові документи безпосередньо під час подання заяви на оформлення пенсії. У такому разі всі дані про стаж перевіряються та вносяться до бази вже на етапі призначення виплат.

Водночас відсутність попереднього оцифрування може ускладнити та дещо сповільнити процес, адже фахівцям знадобиться додатковий час для перевірки записів і підтвердження інформації. Саме тому фахівці радять не відкладати цю процедуру в окремих випадках.

Кому обов’язково потрібно оцифрувати трудову книжку:

люди, які мають трудовий стаж до 2004 року;

ті, у кого в трудовій є помилки або неточності;

працівники, у яких частково втрачена або пошкоджена трудова книжка;

громадяни, які планують вихід на пенсію найближчим часом.

У таких ситуаціях краще заздалегідь перевірити всі дані та внести їх до електронної системи, щоб уникнути затримок і зайвої бюрократії. Водночас, з огляду на воєнні умови, влада також розглядає можливість продовження перехідного періоду для цифровізації документів.

Кому не потрібно оцифровувати трудові книжки

Як пояснюють у Пенсійному фонді, для пенсіонерів, які вже не працюють, оцифрування трудових книжок не є необхідним — усі дані про їхню трудову діяльність уже зберігаються у складі пенсійних справ.

Також у відомстві зазначають, що пенсіонерам, що працюють, перерахунок виплат здійснюється автоматично що два роки, а дані про стаж надходять до системи без додаткових дій із боку людини.

Водночас у разі несвоєчасного оцифрування жодних втрат стажу не буде — паперова трудова книжка й надалі залишається чинним документом. Оцифрувати її може як сам працівник, так і роботодавець.

Джерело : Пенсионный фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.