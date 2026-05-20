У Запорізькій області на Оріхівському напрямку російські окупанти зазнали втрат через масове отруєння алкоголем.

Про це стало відомо завдяки перехопленій розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Втрати окупантів через масове отруєння алкоголем

Як йдеться у новому перехопленні від українських розвідників, отруєння російських окупантів відбулося в лавах 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58 армії, що діє на Оріхівському напрямку на Запорізькому фронті.

– Там є на СНТ така НП-шка (наглядовий пункт), пам’ятаєш Чингіс, де дуже багато 200, які “синєвою” отруїлися, – пригадав один із співрозмовників.

За словами одного із росіян, там дійсно лежали 8 або 10 тіл. Він додав, що тіла не евакуйовували щонайменше п’ять-шість днів.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони нагадали, що кожен російський окупант має вибір: загинути на війні проти України або здатися в полон через безпечний Telegram-бот від проєкту Хочу жить.

