Тактика активной обороны позволяет истощать российские войска, восстанавливать позиции и наносить максимальные потери. Ежедневно российская армия теряет по меньшей мере 1 тыс. военных убитыми и ранеными.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Совета Украина-НАТО.

Сырский о потерях России в войне против Украины

По словам главнокомандующего ВСУ, с начала 2026 года общие потери российской армии уже превысили 141,5 тыс. человек, из которых более 83 тыс. являются безвозвратными.

Как утверждает Сырский, ситуация с безопасностью требует максимального единства, решительности и скорости действий в противодействии российской агрессии. Он заявил, что Украина защищает не только себя, но и будущее всего евроатлантического пространства.

Главнокомандующий ВСУ рассказал партнерам об актуальной оперативной обстановке на фронте, потребностях Сил обороны и ключевых приоритетах в укреплении возможностей Украины.

По его мнению, немаловажную роль в достижении потерь России играют украинские подразделения беспилотных систем. Уже пятый месяц только благодаря их работе Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать, сказал он.

Как отметил Сырский, Украина существенно нарастила количество ударов в глубоком тылу Российской Федерации благодаря быстрому развертыванию беспилотников типа Middle Strike.

В то же время Украина имеет определенные успехи в подавлении российской противовоздушной обороны на ближайших дистанциях, что позволяет все более эффективно поражать логистические узлы, нефтеперерабатывающие предприятия и объекты оборонно-промышленного комплекса России, сказал главнокомандующий ВСУ.

Отдельно он поблагодарил союзников за поддержку и пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину.

Сырский добавил, что ВСУ высоко ценят все механизмы сотрудничества с НАТО и поддерживают дальнейшее углубление практического взаимодействия от стратегического планирования до обмена боевым опытом.

По мнению главнокомандующего ВСУ, общая задача – создать условия для справедливого мира через усиление оборонных способностей Украины.

