20 мая состоялась презентация программы Рух вперед: гранты и консультирование для микропредприятий, в рамках которой есть возможность получить до €8 тыс. на развитие бизнеса, а также консультационную поддержку.

Об этом говорится в записи пресс-конференции Укринформа.

Что известно о программе Рух вперед

Инициатива осуществляется при финансировании правительства Германии и распространяется на предпринимателей из Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

Принять участие в программе могут женщины-предпринимательницы, ветераны и внутренне перемещенные лица, которые пытаются восстановить или развивать собственное дело.

Глава правления Национального учреждения развития Андрей Гапон отметил, что эта грантовая программа является первым шагом для того, чтобы преодолеть дисбаланс на украинском рынке. Ведь западные области имеют гораздо больше финансовых инструментов для стабилизации:

— После таких проектов, как мы сейчас предлагаем бизнесу в этих регионах, предприниматели становятся более проактивными. И их сомнения относительно дальнейшей работы постепенно уменьшаются. Это эффект, который мы уже наблюдали в наших предыдущих проектах, реализованных при поддержке правительства Германии. И это приводит к синергии между различными финансовыми продуктами.

— Очень важный аспект этой программы заключается в том, что наряду с финансовой поддержкой мы совместно с нашими международными партнерами также будем предоставлять консультационную поддержку предпринимателям, чтобы они могли максимально эффективно и качественно использовать средства финансовой помощи. Поэтому приглашаем предпринимателей из областей, находящихся вблизи линии фронта, подавать заявки, — добавил первый заместитель главы правления Национального учреждения развития Валерий Майборода.

Подача заявок начинается уже 21 мая и продлится три недели. Грантовые средства можно будет направить на:

приобретение или ремонт оборудования;

внедрение энергоэффективных решений;

закупку сырья и материалов;

маркетинговые услуги;

восстановление деятельности после разрушений или релокации бизнеса.

Преимущество будут иметь предприятия, которые понесли наибольшие потери вследствие боевых действий, работают на деоккупированных территориях или создают рабочие места для ветеранов и людей с инвалидностью.

Фото: пресс-служба НУР

