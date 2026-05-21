20 травня відбулася презентація програми Рух вперед: гранти та консультування для мікропідприємств, в межах якої є можливість отримати до €8 тис. на розвиток бізнесу, а також консультаційну підтримку.

Про це йдеться у записі прес-конференції Укрінформу.

Що відомо про програму Рух вперед

Ініціатива здійснюється за фінансування уряду Німеччини та поширюється на підприємців із Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей.

Взяти участь у програмі можуть жінки-підприємниці, ветерани та внутрішньо переміщені особи, які намагаються відновити або розвивати власну справу.

Голова правління Національної установи розвитку Андрій Гапон зазначив, що ця грантова програма є першим кроком для того, щоб подолати дисбаланс на українському ринку. Адже західні області мають набагато більше фінансових інструментів для стабілізації:

— Після таких проєктів, як ми зараз пропонуємо бізнесу в цих регіонах, підприємці стають більш проактивними. І їхні сумніви щодо подальшої роботи поступово зменшуються. Це ефект, який ми вже спостерігали в наших попередніх проєктах, реалізованих за підтримки уряду Німеччини. І це призводить до синергії між різними фінансовими продуктами.

— Дуже важливий аспект цієї програми полягає в тому, що, поряд із фінансовою підтримкою, ми спільно з нашими міжнародними партнерами також надаватимемо консультаційну підтримку підприємцям, щоб вони могли максимально ефективно та якісно використовувати кошти фінансової допомоги. Тому запрошуємо підприємців з областей, що знаходяться поблизу лінії фронту, подавати заявки, — додав перший заступник Голови Правління Національної установи розвитку Валерій Майборода.

Подання заявок розпочинається вже 21 травня і триватиме три тижні. Грантові кошти можна буде спрямувати на:

придбання або ремонт обладнання;

впровадження енергоефективних рішень;

закупівлю сировини та матеріалів;

маркетингові послуги;

відновлення діяльності після руйнувань або релокації бізнесу.

Перевагу матимуть підприємства, які зазнали найбільших втрат внаслідок бойових дій, працюють на деокупованих територіях або створюють робочі місця для ветеранів і людей з інвалідністю.

Крім цього, програма передбачає практичний супровід для підприємців. Зокрема, 50 відібраних мікропідприємств отримають індивідуальне наставництво з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і законодавства.

Ще щонайменше 200 учасників зможуть долучитися до тематичних семінарів із фінансів, кредитування, маркетингу, продажів та операційного управління.

Програма Рух вперед: гранти та консультування мікропідприємств здійснюється в межах проєкту Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи (EMPOWER), що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

Імплементацію програми здійснює Національна установа розвитку. Партнером із фінансової інфраструктури є Ощадбанк.

Фото: прессслужба НУР

