Атаки дронов полностью или частично остановили ключевые НПЗ в центральной России — СМИ
- Украинские дроны ударили по крупным НПЗ в центральной России.
- Часть российских заводов полностью или частично остановила работу.
Практически все ключевые нефтеперерабатывающие заводы центральной части РФ столкнулись с перебоями в работе после последних ударов украинских беспилотников.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные и источники в отрасли.
Остановка российских НПЗ: что известно
По данным агентства, совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 млн тонн в год.
Это составляет примерно четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России.
Reuters отмечает, что эти предприятия обеспечивают более 30% производства бензина в РФ и около 25% дизельного топлива.
Среди заводов, которые подверглись атакам или остановили работу:
- Московский НПЗ;
- НПЗ Кириши;
- заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.
По данным источников Reuters, один из крупнейших российских НПЗ — Кириши — полностью остановился после ударов еще 5 мая.
Кроме того, 20 мая под атакой оказался также Нижегороднефтеоргсинтез мощностью 17 млн тонн в год.
Пока неизвестно, удалось ли предприятию продолжить работу хотя бы частично.
В Reuters отмечают, что украинские удары поражают не только НПЗ, но и нефтебазы, трубопроводы и резервуары для хранения нефти.
Это приводит к сокращению добычи и экспорта энергоносителей, которые остаются одним из главных источников доходов российского бюджета.
По данным агентства, налоги от нефти и газа формируют примерно четверть федеральных доходов РФ.
Напомним, в ночь на 20 мая Силы обороны Украины атаковали ряд важных российских объектов нефтеперерабатывающей и военной инфраструктуры.
По данным Генштаба ВСУ, под удар попал НПЗ Лукойл-Нижегородоргсинтез в Нижегородской области, где после поражения установки первичной переработки нефти вспыхнул пожар.
Также украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию Ярославль-3, где были повреждены резервуары общим объемом 140 тыс. кубометров.