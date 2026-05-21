Практически все ключевые нефтеперерабатывающие заводы центральной части РФ столкнулись с перебоями в работе после последних ударов украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные и источники в отрасли.

Остановка российских НПЗ: что известно

По данным агентства, совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 млн тонн в год.

Сейчас смотрят

Это составляет примерно четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

Reuters отмечает, что эти предприятия обеспечивают более 30% производства бензина в РФ и около 25% дизельного топлива.

Среди заводов, которые подверглись атакам или остановили работу:

Московский НПЗ;

НПЗ Кириши;

заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.

По данным источников Reuters, один из крупнейших российских НПЗ — Кириши — полностью остановился после ударов еще 5 мая.

Кроме того, 20 мая под атакой оказался также Нижегороднефтеоргсинтез мощностью 17 млн тонн в год.

Пока неизвестно, удалось ли предприятию продолжить работу хотя бы частично.

В Reuters отмечают, что украинские удары поражают не только НПЗ, но и нефтебазы, трубопроводы и резервуары для хранения нефти.

Это приводит к сокращению добычи и экспорта энергоносителей, которые остаются одним из главных источников доходов российского бюджета.

По данным агентства, налоги от нефти и газа формируют примерно четверть федеральных доходов РФ.

Напомним, в ночь на 20 мая Силы обороны Украины атаковали ряд важных российских объектов нефтеперерабатывающей и военной инфраструктуры.

По данным Генштаба ВСУ, под удар попал НПЗ Лукойл-Нижегородоргсинтез в Нижегородской области, где после поражения установки первичной переработки нефти вспыхнул пожар.

Также украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию Ярославль-3, где были повреждены резервуары общим объемом 140 тыс. кубометров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.