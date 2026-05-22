Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 22 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 197 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, и 64 авиационных ударов — сбросил 184 управляемые авиабомбы.
Сейчас смотрят
Кроме того, задействовал для поражения 6 063 дроны-камикадзе и совершил 2 279 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 549-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.