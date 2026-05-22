За прошедшие сутки на фронте произошло 197 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, и 64 авиационных ударов — сбросил 184 управляемые авиабомбы.

Кроме того, задействовал для поражения 6 063 дроны-камикадзе и совершил 2 279 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 549-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

