В пятницу, 22 мая, отмечается Всемирный день готов, Всемирный день городских фермеров, Международный день биологического разнообразия, Всемирный день преэклампсии и День Шерлока Холмса.

Провославная церковь сегодня чтит память святого мученика Василиска. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 22 мая 2026 года

В церковном календаре сегодня — день памяти святого мученика Василиска Команского. Он пострадал за веру во Христа во времена правления императора Максимиана Галерия.

Сначала Василиска отправили в тюрьму в город Команы, а затем подвергли пыткам. Несмотря на все испытания, мученик отказался приносить жертву языческим богам.

В 308 году Василиску отсекли голову, а его тело бросили в реку. Впоследствии на месте захоронения святого Василиска построили церковь в его имя. Там неоднократно происходили случаи исцеления.

Кто празднует день ангела 22 мая 2026 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.

Что нельзя делать 22 мая 2026 года

На день святого Василиска запрещено ссориться, лениться, сплетничать, завидовать, обижать кого-то и быть жадным.

Не рекомендуется начинать новую работу — ее ждет провал. Также не стоит работать на огороде и в поле, иначе вместо урожая уродятся волошки и полынь.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно помолиться святому Василиску с просьбами исцелить от болезней и придать сил, чтобы достойно вынести все жизненные испытания. День стоит провести с близкими — считается, что это принесет удачу.

В эту дату селяне собирали волошки в поле, чтобы потом высушить и использовать как лекарство. Также сегодня можно наводить порядок в доме.

Народные приметы на 22 мая 2026 года

На Василиска пошел дождь — к хорошему урожаю грибов.

Услышали пение соловья — ждите удачи.

Зацвела рябина — в этом сезоне будет много ягод.

Лягушки громко квакают — к хорошему урожаю овса.

