Какой праздник 22 мая 2026 года и что принесет удачу в этот день
В пятницу, 22 мая, отмечается Всемирный день готов, Всемирный день городских фермеров, Международный день биологического разнообразия, Всемирный день преэклампсии и День Шерлока Холмса.
Провославная церковь сегодня чтит память святого мученика Василиска. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник — 22 мая 2026 года
В церковном календаре сегодня — день памяти святого мученика Василиска Команского. Он пострадал за веру во Христа во времена правления императора Максимиана Галерия.
Сначала Василиска отправили в тюрьму в город Команы, а затем подвергли пыткам. Несмотря на все испытания, мученик отказался приносить жертву языческим богам.
В 308 году Василиску отсекли голову, а его тело бросили в реку. Впоследствии на месте захоронения святого Василиска построили церковь в его имя. Там неоднократно происходили случаи исцеления.
Кто празднует день ангела 22 мая 2026 года
С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.
Что нельзя делать 22 мая 2026 года
На день святого Василиска запрещено ссориться, лениться, сплетничать, завидовать, обижать кого-то и быть жадным.
Не рекомендуется начинать новую работу — ее ждет провал. Также не стоит работать на огороде и в поле, иначе вместо урожая уродятся волошки и полынь.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно помолиться святому Василиску с просьбами исцелить от болезней и придать сил, чтобы достойно вынести все жизненные испытания. День стоит провести с близкими — считается, что это принесет удачу.
В эту дату селяне собирали волошки в поле, чтобы потом высушить и использовать как лекарство. Также сегодня можно наводить порядок в доме.
Народные приметы на 22 мая 2026 года
- На Василиска пошел дождь — к хорошему урожаю грибов.
- Услышали пение соловья — ждите удачи.
- Зацвела рябина — в этом сезоне будет много ягод.
- Лягушки громко квакают — к хорошему урожаю овса.