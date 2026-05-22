Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 22 травня 2026 року — ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті сталося 197 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 64 авіаційних ударів – скинув 184 керовані авіабомби.
Зараз дивляться
Крім того, задіяв для ураження 6 063 дрони-камікадзе та здійснив 2 279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.