Протягом минулої доби на фронті сталося 197 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 64 авіаційних ударів – скинув 184 керовані авіабомби.

Зараз дивляться

Крім того, задіяв для ураження 6 063 дрони-камікадзе та здійснив 2 279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 22 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.