На кінець минулої доби на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Впродовж цієї ночі окупанти масовано атакували Україну ударними дронами та керованими авіабомбами.

Атака на Кривий Ріг

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, вночі ворог атакував дронами Кривий Ріг, Апостолове і Грушівську громаду. Пошкоджено підприємство, інфраструктура, господарська споруда. На щастя, минулося без втрат.

Вибухи у Миколаєві

З ночі російські дрони атакують Миколаїв.

Близько 05:30 над Миколаєвом збили ворожий безпілотник. Згодом пролунали ще вибухи.

О 06:30 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про повторні вибухи над містом. У місцевих Telegram-каналах повідомляють про відпрацювання нашої ППО по ворожій цілі.

Вибухи в окупованому Донецьку

Вночі лунали вибухи в Донецьку. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.

Партизани Атеш повідомили про звуки артилерії.

Про наслідки поки нічого не відомо.

Атака дронів на Ярославль

Вночі дрони атакували Ярославль, адміністративний центр Ярославської області РФ.

Про це заявив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв.

За його словами, регіон атакували начебто українські дрони. З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви. На ранок рух трасою відновили.

США продадуть Україні обладнання для ЗРК HAWK

Держдеп США погодив схвалення можливої угоди про продаж військової техніки Україні для експлуатації ракетної системи Hawk та супутнього обладнання. Загальна вартість угоди оцінюється у $108,1 млн.

Уряд України звернувся з проханням придбати причепи для встановлення мачт; послуги з капітального ремонту та технічного обслуговування; запасні частини, витратні матеріали, а також інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників.

Пропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, наголосили в Держдепі.

Україна відбила 400 кв. км після відключення Starlink для РФ

За даними Агентства військової розвідки США, в результаті українського наступу відбито близько 400 кв. км території, повідомляє Bloomberg. Це сталося після того, як російським військам у лютому відключили тисячі терміналів Starlink.

Цей наступ став першим територіальним успіхом Києва з 2023 року.

Окрім того, Кремль вжив жорстких заходів обмеження щодо месенджера Telegram. Цей месенджер окупаційні війська використовували для спілкування на полі бою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.

