Втрати ворога на 22 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 549-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,353 млн.

особового складу – близько 1 353 860 (+880);

танків – 11 944 (+1);

бойових броньованих машин – 24 594 (+3);

артилерійських систем – 42 511 (+57);

реактивних систем залпового вогню – 1 798 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 390 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 872);

наземних робототехнічних комплексів – 1 440 (+4);

крилатих ракет – 4 632;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 98 205 (+135);

спеціальної техніки – 4 207.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.

