Втрати ворога на 22 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 549-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,353 млн.

  • особового складу – близько 1 353 860 (+880);
  • танків – 11 944 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 594 (+3);
  • артилерійських систем – 42 511 (+57);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 798 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 390 (+1);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 872);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 440 (+4);
  • крилатих ракет – 4 632;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 98 205 (+135);
  • спеціальної техніки – 4 207.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

