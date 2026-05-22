Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 22 травня: ліквідовано 880 окупантів та понад 1 800 БпЛА
Втрати ворога на 22 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 549-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,353 млн.
Втрати ворога на 22 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 353 860 (+880);
- танків – 11 944 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 594 (+3);
- артилерійських систем – 42 511 (+57);
- реактивних систем залпового вогню – 1 798 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 390 (+1);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 872);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 440 (+4);
- крилатих ракет – 4 632;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 98 205 (+135);
- спеціальної техніки – 4 207.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
