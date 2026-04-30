Чтобы принять участие во вступительной кампании 2026 года, абитуриенты должны в первую очередь успешно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Речь идет не о высоких результатах, а о преодолении минимального порога по каждому предмету.

Минимальные баллы НМТ 2026 для участия во вступительной кампании

Если хотя бы один из тестов не сдан на необходимом уровне, результаты НМТ не могут быть использованы для поступления в высшие учебные заведения. В таком случае абитуриенту придется проходить тестирование повторно уже в следующем году.

Именно поэтому в этом году более 103 тыс. абитуриентов зарегистрировались для повторного прохождения национального мультипредметного теста (НМТ), стремясь улучшить свои результаты.

Речь идет об абитуриентах, которые уже сдавали тестирование ранее, однако не получили высокие проходные баллы для поступления на бюджет 2026 на желаемые специальности. Поэтому они решили еще раз попытаться повысить свой результат, чтобы увеличить шансы на зачисление в желанные университеты.

Минимальные баллы НМТ — это лишь допуск к участию в конкурсе, а не гарантия поступления. Каждый университет и каждая специальность дополнительно устанавливают собственные требования, которые зависят от конкуренции, количества бюджетных мест и формы обучения.

Чтобы считаться сдавшим НМТ, необходимо набрать не менее 100 баллов по шкале 100–200 по каждому предмету.

Даже высокий результат по одному предмету не компенсирует провал по другому, поэтому пороговый уровень необходимо преодолеть отдельно в каждом тесте.

Если абитуриент, например, не сдал математику, но получил высокие баллы по украинскому языку, использовать результаты НМТ для поступления он не сможет. В такой ситуации участие в приемной кампании в этом году будет невозможно.

Что такое конкурсный балл

Конкурсный балл — это показатель, который определяет, допускается ли абитуриент к конкурсу на конкретную специальность.

Он:

формируется по специальной формуле;

учитывает весовые коэффициенты предметов;

отличается в зависимости от университета и направления.

Порог балла не гарантирует зачисления — он лишь открывает возможность участия в конкурсе.

Поступление на бюджет 2026: минимальные баллы

Какой проходной балл НМТ 2026 на бюджет, устанавливают сами учебные заведения. Приказом МОН №373 установлен конкурсный порог. Для большинства специальностей он составляет около 130 баллов.

Для контрактной формы обучения минимальным ориентиром является 100 баллов, однако университеты могут повышать эту планку самостоятельно.

Для части специальностей требования остаются повышенными, тогда как для отдельных медицинских специальностей предусмотрены отдельные пороговые значения. Самые высокие требования установлены для таких специальностей, где уровень подготовки абитуриентов имеет особое значение.

В частности, для участия в конкурсе необходимо иметь не менее 150 баллов для поступления на:

Право и Международное право;

Государственное управление и администрирование;

Международные отношения и Международные экономические отношения;

Медицину, Педиатрию, Стоматологию и Медицинскую психологию.

Для специальности Фармация, промышленная фармация в 2026 году установлен несколько более низкий, но все же повышенный порог — 140 конкурсных баллов. Он ниже, чем для медицинских специальностей, однако превышает общие минимальные требования для поступления.

Для некоторых дефицитных специальностей предусмотрена возможность перевода на вакантные бюджетные места при наличии конкурсного балла от 120.

Обратите внимание, что наличие минимальных баллов для поступления на бюджет в 2026 году означает лишь допуск к конкурсу. Окончательный проходной балл формируется уже после подачи заявлений и зависит от результатов других абитуриентов. Именно поэтому заранее определить его невозможно.

